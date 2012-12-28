Все новости
Общество
1173
сегодня, 10:51
8

«Международного скандала не предвидится»

Иностранным студентам липецкого педагогического университета построили лестницу от общежития к вузу.

Наконец-то! Начатый два года назад проект по строительству лестницы от улицы Салтыкова-Щедрина к педагогическому университету почти закончен: рядом с бетонными ступенями на спуске появились перила!

1e8f7684-f9c2-4607-9cbc-f04fae1afff9.jpg

В ответ на это депутат Липецкого горсовета по 3-му избирательному округу Олег Косолапов, по наказам избирателей которого в 2024 году началось строительство лестницы, опубликовал в ВК стихотворение собственного сочинения:

Теплый дождь или снег идет —
город в свете огней живет.
Ну, а мой избиратель все ждет,
ведь когда-то ему повезет.

Стихи депутат сопроводил фотографией иностранных студентов, с которыми он стоит на скандальной лестнице с перилами. И написал: «Новый год начался с неплохой новости. На многострадальном лестничном спуске за ЛГПУ появились положительные изменения. Подрядчик, взявшийся доделывать лестницу, смонтировал ограждения. К сожалению, в сложившихся погодных условиях это пока все, что там можно сделать. Но уже хорошо. Несмотря на торчащую арматуру и не снятую опалубку, шансы сломать там шею или покалечиться упали в разы! Да и международного скандала с пострадавшим иностранным студентом, похоже, тоже не предвидится. Ждем весну. Работы там непочатый край!»

cKW8vfFYDwwD-KohKmu8oK1Z74_7bJbgYcjrELPaa2Cce1LDayGtEEj-TK5DUfAZ9hJUILe6WmMu-q6shEsOQF6U.jpg

И добавил: «У меня сегодня в очередной раз чуть кровь из глаз не пошла при виде этого кривого архитектурного чуда строительного зодчества предыдущего подрядчика».

Это, конечно, анекдот: лестницу длиной в метров 15-20 строят с осени 2024 года! Управление строительства мэрии доверило эту работу липецкому подрядчику Алберт Князи Расояну. Но тот за 1,7 миллиона рублей зимой 2025 года построил кривую заготовку из бетона и на том шедевр закончил, оставив его в деревянной опалубке. Заказчик в одностороннем порядке расторг муниципальный контракт, но не сумел внести предпринимателя в реестр недобросовестных подрядчиков. Так прошли весна, лето и осень прошлого года. И лишь в декабре (!) управление строительства нашло подрядчика, который сделал на этой бетонной отливке перила. Но, как написал депутат Косолапов, лестницей он не доволен. И ждет весну, чтобы продолжить забрасывать мэрию жалобами на доведение лестницы до ума.
наказы избирателей
благоустройство
Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
смотритель зоопарка
17 минут назад
а с печатками золотыми на руках кто, депутат что ли?
Ответить
Отписка
37 минут назад
Депутат ничего сделать не может , что тогда говорить про обычных людей.
Ответить
Во так
59 минут назад
Работают эффективные частные собственники
Ответить
Тыква
сегодня, 11:20
А " разъезжаться" на ней как, бочком?
Ответить
Интересно
сегодня, 11:07
А как на лестницу забраться, депутат не придумал, по верёвочке???
Ответить
сегодня, 11:07
Прекрасно сделано! РукаJOB.
Ответить
Жительница
сегодня, 11:06
Так до этой лестницы надо ещё добраться, площадки нет, начинается на бугре. Лишь бы отчитаться, и не стыдно
Ответить
свершилось почти
сегодня, 11:03
то-то морозы стояли
Ответить
