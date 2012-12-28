Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
«Международного скандала не предвидится»
Иностранным студентам липецкого педагогического университета построили лестницу от общежития к вузу.
В ответ на это депутат Липецкого горсовета по 3-му избирательному округу Олег Косолапов, по наказам избирателей которого в 2024 году началось строительство лестницы, опубликовал в ВК стихотворение собственного сочинения:
Теплый дождь или снег идет —
город в свете огней живет.
Ну, а мой избиратель все ждет,
ведь когда-то ему повезет.
Стихи депутат сопроводил фотографией иностранных студентов, с которыми он стоит на скандальной лестнице с перилами. И написал: «Новый год начался с неплохой новости. На многострадальном лестничном спуске за ЛГПУ появились положительные изменения. Подрядчик, взявшийся доделывать лестницу, смонтировал ограждения. К сожалению, в сложившихся погодных условиях это пока все, что там можно сделать. Но уже хорошо. Несмотря на торчащую арматуру и не снятую опалубку, шансы сломать там шею или покалечиться упали в разы! Да и международного скандала с пострадавшим иностранным студентом, похоже, тоже не предвидится. Ждем весну. Работы там непочатый край!»
И добавил: «У меня сегодня в очередной раз чуть кровь из глаз не пошла при виде этого кривого архитектурного чуда строительного зодчества предыдущего подрядчика».
Это, конечно, анекдот: лестницу длиной в метров 15-20 строят с осени 2024 года! Управление строительства мэрии доверило эту работу липецкому подрядчику Алберт Князи Расояну. Но тот за 1,7 миллиона рублей зимой 2025 года построил кривую заготовку из бетона и на том шедевр закончил, оставив его в деревянной опалубке. Заказчик в одностороннем порядке расторг муниципальный контракт, но не сумел внести предпринимателя в реестр недобросовестных подрядчиков. Так прошли весна, лето и осень прошлого года. И лишь в декабре (!) управление строительства нашло подрядчика, который сделал на этой бетонной отливке перила. Но, как написал депутат Косолапов, лестницей он не доволен. И ждет весну, чтобы продолжить забрасывать мэрию жалобами на доведение лестницы до ума.
