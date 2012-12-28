В Липецке пенсионерка выпала из окна, но повисла на... внешнем блоке кондиционера!

76-летнюю женщину с переломами ребер доставили в больницу.

Вчера вечером жители квартиры пятого этажа многоэтажки на улице Игнатьева в Липецке вздрогнули от звука удара за окном. Выглянув на улицу, они увидели на внешнем блоке своего кондиционера... соседку, живущую двумя этажами выше! Они вызвали скорую помощь, полицию и спасателей к женщине в домашнем халате, не подающей признаков жизни.Спасатели городского управления ГО и ЧС через 40 минут сняли женщину с кондиционера и передали ее, еще и замерзшую, реанимационной бригаде. Медики оказали пострадавшей первую помощь и отвезли ее в травматологию дежурной по городу больницы. Там у 76-летней пенсионерки диагностировали переохлаждение, сочетанную травму тела, ушибы.Как оказалось, женщина выпала из окна своей квартиры на 7-м этаже. Полицейские вскрыли ее двери и обнаружили табуретку у открытого окна. Зачем пенсионерка взобралась на нее, пока неизвестно. Известно другое — женщина больна тяжелым психическим заболеванием.