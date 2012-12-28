Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
В Липецке пенсионерка выпала из окна, но повисла на... внешнем блоке кондиционера!
76-летнюю женщину с переломами ребер доставили в больницу.
Спасатели городского управления ГО и ЧС через 40 минут сняли женщину с кондиционера и передали ее, еще и замерзшую, реанимационной бригаде. Медики оказали пострадавшей первую помощь и отвезли ее в травматологию дежурной по городу больницы. Там у 76-летней пенсионерки диагностировали переохлаждение, сочетанную травму тела, ушибы.
Как оказалось, женщина выпала из окна своей квартиры на 7-м этаже. Полицейские вскрыли ее двери и обнаружили табуретку у открытого окна. Зачем пенсионерка взобралась на нее, пока неизвестно. Известно другое — женщина больна тяжелым психическим заболеванием.
