«Преследует и нападает на женщин и детей в лифтах и подъездах»
Происшествия
Новые кадры с места жуткой аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В лобовом ДТП погибли 66-летний водитель «Шкоды» и его пассажирка
Происшествия
Гангрена поразила половые органы и промежность: за жизнь мужчины боролись больше месяца
Здоровье
Два человека погибли в столкновении «Шкоды» и «КамАЗа»
Происшествия
48-летнего мужчину посадили на 19 лет за издевательства над сыном-подростком
Происшествия
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело направлено в суд
Происшествия
«Управляшка» отказалась от ремонта общаги, в которой сгорели дети
Общество
Врача-депутата оштрафовали на 300 000 рублей за фальсификацию медицинских документов
Общество
96 операторов газовых котельных были лишены всех трудовых гарантий
Общество
Задержки рейсов маршрута №324 происходят из-за нехватки водителей
Общество
96 операторов газовых котельных были лишены всех трудовых гарантий
Общество
Ничего святого: на Крещение в соборе украли телефон
Происшествия
Частные коммунальные сети на Фрунзе дали течь
Общество
Группа НЛМК возглавила рейтинг лучших работодателей Черноземья
Общество
«Подвал затоплен канализационными стоками, насосное оборудование вышло из строя»
Общество
Липецкая вечЁрка: жуткое ДТП, выдуманный «маньяк» и гангрена
Общество
По улице Звездной потекла река
Общество
В прошлом году найдены 393 злостных неплательщика алиментов
Общество
Опознана погибшая в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Общество
205
23 минуты назад
1

«Подвал затоплен канализационными стоками, насосное оборудование вышло из строя»

В 17-этажном доме на улице Свиридова уже сутки нет воды. Оказалось, что вышел из строя насос — его залило из внешних сетей.

Жильцы дома № 12 на Свиридова уже сутки без воды.

«Подвал затоплен канализационными стоками, насосное оборудование вышло из строя. В управляющей компании заявляют, что авария произошла ночью из-за подтопления с внешних сетей, оборудование повреждено, а заменить его сложно. Подвоза воды при этом не организовали», — рассказали GOROD48 жильцы дома, добавив, что подвал заливает с июня 2025 года.

Дом обслуживает УК «Кит». Директор компании Евгений Кладов рассказал GOROD48, что 20 января подвал высотки залило потоком из уличных сетей. По заявке УК сети прочистила брагда «РВК-Липецк», но следующим утром выяснилось, что вышел из строя насос, подающий воду на верхние этажи. Насос импортный. В случае, если его удастся отремонтировать, воду, как рассказал Евгений Кладов, подадут завтра к вечеру. Однако возможен и другой вариант — купить новый насос, чтобы подать воду уже сегодня.

— Мы понимаем, что люди долгое время сидят без воды и очень этим недовольны, — говорит Евгений Кладов.

УК обратилась в «РВК-Липецк» с просьбой, организовать подвоз воды к дому.

Директор УК «Кит» также попросил жильцов дома не бросать в канализацию посторонние предметы, иначе частых засоров не избежать.
засор
отключение воды
