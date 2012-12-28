В 17-этажном доме на улице Свиридова уже сутки нет воды. Оказалось, что вышел из строя насос — его залило из внешних сетей.

Жильцы дома № 12 на Свиридова уже сутки без воды.«Подвал затоплен канализационными стоками, насосное оборудование вышло из строя. В управляющей компании заявляют, что авария произошла ночью из-за подтопления с внешних сетей, оборудование повреждено, а заменить его сложно. Подвоза воды при этом не организовали», — рассказали GOROD48 жильцы дома, добавив, что подвал заливает с июня 2025 года.Дом обслуживает УК «Кит». Директор компании Евгений Кладов рассказал GOROD48, что 20 января подвал высотки залило потоком из уличных сетей. По заявке УК сети прочистила брагда «РВК-Липецк», но следующим утром выяснилось, что вышел из строя насос, подающий воду на верхние этажи. Насос импортный. В случае, если его удастся отремонтировать, воду, как рассказал Евгений Кладов, подадут завтра к вечеру. Однако возможен и другой вариант — купить новый насос, чтобы подать воду уже сегодня.— Мы понимаем, что люди долгое время сидят без воды и очень этим недовольны, — говорит Евгений Кладов.УК обратилась в «РВК-Липецк» с просьбой, организовать подвоз воды к дому.Директор УК «Кит» также попросил жильцов дома не бросать в канализацию посторонние предметы, иначе частых засоров не избежать.