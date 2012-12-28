Общество
В пик оплаты коммунальных услуг закрылось почтовое отделение в 15-м микрорайоне
За формулировкой «по техническим причинам», как правило, скрывается нехватка сотрудников.
«Закрыли единственное почтовое отделение на 15 микрорайоне. На этой неделе оно уже не работало. Люди говорят, что отделение закрыто навсегда. Ближайшие отделения находятся очень далеко», — написал нам житель Липецка Алексей.
Мы не сумели связаться с руководителем липецкого филиала «Почты России», чтобы узнать, так ли это? Но нам помогли в правительстве области.
Оказывается, по закону, ни одно почтовое отделение в стране невозможно закрыть без согласования с местными органами власти. Поэтому почта имеет неубиваемую сеть. Но неубиваемая не значит живая. «Почта России» стала для своего акционера, государства, чемоданом без ручки: нести невозможно, а бросить жалко, поскольку это ведомство занимается главным: пересылкой почтовых отправлений всех ветвей власти: исполнительной, законодательной, судебной. Почта еле дышит, испытывая нерешаемые кадровые проблемы. Никто не желает там работать за копейки, ведь почтальоны получают 16 тысяч, операторы — 22 и даже начальники отделений — не больше 30. Кому обслуживать клиентов?
По этой причине в почтовых отделениях Липецка, а их — 42, некомплект штатов, и работают они зачастую по временным графикам. Иногда на помощь тонущим почтовым отделениям приходят мобильные группы из работников центрального почтамта. Так что есть надежда, что когда-нибудь 58-е отделение снова заработает.
Но бывают и другие случаи, связанные с нежеланием почтальонов исполнять свои обязанности. Так, прокуратура Добринского района через суд добилась восстановления прав жителей деревни Малая Матренка на получение почтовых отправлений по месту проживания. Как оказалось, почтальон обходил деревню стороной из-за неприязненных отношений между ним и жителями Малой Матренки.
