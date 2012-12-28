Все новости
Общество
683
сегодня, 13:10
15

В пик оплаты коммунальных услуг закрылось почтовое отделение в 15-м микрорайоне

За формулировкой «по техническим причинам», как правило, скрывается нехватка сотрудников.

Поставщики коммунальных услуг рекомендуют оплачивать их с 22 по 25 число каждого месяца. Эти четыре дня — самые беспокойные для работников почты, куда приходит множество тех, кто оплачивают квитанции по старинке. Но на этой неделе вдруг не открылись двери 58-го почтового отделения.

«Закрыли единственное почтовое отделение на 15 микрорайоне. На этой неделе оно уже не работало. Люди говорят, что отделение закрыто навсегда. Ближайшие отделения находятся очень далеко», — написал нам житель Липецка Алексей.

630a84e7-7501-46eb-9f0b-de37751e131f.jpg

Мы не сумели связаться с руководителем липецкого филиала «Почты России», чтобы узнать, так ли это? Но нам помогли в правительстве области.

Оказывается, по закону, ни одно почтовое отделение в стране невозможно закрыть без согласования с местными органами власти. Поэтому почта имеет неубиваемую сеть. Но неубиваемая не значит живая. «Почта России» стала для своего акционера, государства, чемоданом без ручки: нести невозможно, а бросить жалко, поскольку это ведомство занимается главным: пересылкой почтовых отправлений всех ветвей власти: исполнительной, законодательной, судебной. Почта еле дышит, испытывая нерешаемые кадровые проблемы. Никто не желает там работать за копейки, ведь почтальоны получают 16 тысяч, операторы — 22 и даже начальники отделений — не больше 30. Кому обслуживать клиентов?

По этой причине в почтовых отделениях Липецка, а их — 42, некомплект штатов, и работают они зачастую по временным графикам. Иногда на помощь тонущим почтовым отделениям приходят мобильные группы из работников центрального почтамта. Так что есть надежда, что когда-нибудь 58-е отделение снова заработает.

Но бывают и другие случаи, связанные с нежеланием почтальонов исполнять свои обязанности. Так, прокуратура Добринского района через суд добилась восстановления прав жителей деревни Малая Матренка на получение почтовых отправлений по месту проживания. Как оказалось, почтальон обходил деревню стороной из-за неприязненных отношений между ним и жителями Малой Матренки.
почта
0
2
7
3
6

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
7 минут назад
59 ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ НЕ ЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ. Квитанции не носят уже который месяц. У РВК Липецк не работает личный кабинет уже почти год. Вот и заплати вовремя и передай показания. ИЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ НЕ КТО НЕ РЕОГИРУЕТ.
Ответить
Н
26 минут назад
Если вы живёте в городе и вам не 90 лет пенсию получаете на карточку, поселку отправить через СДЕК, Пятерочку, Яндекс.сообщение(телеграмму) по телефону.
Ответить
Холод-голод
28 минут назад
Консьержки в новостройках с графиком 2/2 получают 30-40 тыс, а почта совсем платить не хочет. Как там вообще кто-то остался, не понимаю – столько требований к сотрудникам и не платят.
Ответить
Елена
38 минут назад
Решение вопроса с нехваткой кадров решается просто, сделайте нормальную зарплату ит люди будут работать с удовольствием. Там нищенская оплата труда а работа тяжелая и опасная при разносе пенсий. Включите наконец мозги власти.
Ответить
Шудану
43 минуты назад
Ну, зарплаты руководства озонов и вайлдберисов тоже не маленькие. А в ПВЗ сплошной бардак
Ответить
Зина
47 минут назад
Почта не приносит квитанции за газ и за мусор 3 месяца уже.
Ответить
Р
50 минут назад
И почту развалили.
Ответить
Монгол шудан
54 минуты назад
посмотрите зарплаты у руководства и вы приятно удивитесь, там зп что надо, только они вопросов не решают, а так, эту лошадь надо пристрелить, за посылкой придешь и час потеряешь, сесть негде, зато ширпотребом все витрины заставлены, зачем они там
Ответить
56 минут назад
Создаётся впечатление, что почтовые отделения целенаправленно топят.
Ответить
Швондер
57 минут назад
Скоро в Москву будете ходить жкх оплачивать
Ответить
Еще комментарии
