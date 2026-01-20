Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
«Управляшка» отказалась от ремонта общаги, в которой сгорели дети
Но это не мешает ей выставлять жильцам сумасшедшие счета за содержание жилья.
С Александром Воробьевым мы встречаемся по договоренности у входа в общежитие. И то, что на выгоревшем четвертом этаже не сделано после пожара ничего, становится ясно, когда еще на лестнице Александр включил налобный фонарик.
Темнота на этаже — глаз выколи! Глубины ей добавляют закопченные до полной черноты стены. Александр считает, что столько сажи появилось из-за сгоревших ПВХ-труб и электропроводки.
— Когда в мою комнату начал просачиваться дым, я намочил полотенце, приложил к лицу, открыл и тут же захлопнул дверь в общий коридор: за ней клубилось облако из сажи и огня. Но язык пламени успел лизнуть календарь при входе в комнату. Сбил огонь руками, распахнул окно, давясь от кашля. Когда сумел выскочить на улицу, врачи «скорой» определили у меня ожог верхних дыхательных путей, хотели отвезти в больницу, но я отказался. Я тогда не мог отмыть руки и лицо от копоти. Пришлось идти в баню и там за три раза только отмылся и отплевался. Считаю, меня спасла хорошая дверь. Советую на дверях не экономить.
Проводник по черному-черному дому открывает простую железную дверь в комнату, где 18 сентября два оставленных матерью малыша, играли с зажигалкой и подожгли кусок поролона, после чего задохнулись в дыму и погибли. Очаг возгорания каким был после тушения пламени, таким и остался. С того времени не изменилось ровным счетом ничего. Александр говорит, что огонь мгновенно поднялся по шторам к натяжному потолку, а потом перекинулся на пластиковые панели, которыми были облицованы стены. Ясно, что комната с детьми выгорела дотла, до кирпичных стен, минут за пять-десять.
В коридоре луч фонаря вдруг освещает две новенькие детские машинки на тумбочке. Они не могли не сгореть или хотя бы покрыться сажей. Оказалось, кто-то принес их сюда в память о двух погибших мальчиках. Раньше тут были еще и цветочные букетики.
Александр до этого пережил два пожара: у соседки, 86-летней женщины, которую он не сумел спасти из охваченного пламенем дома, и в своем доме в деревне, который он также не отбил от огня. После второго пожара он переселился в Липецк в общагу. Говорит, знал, что случится и третий. И даже купил на этот случай огнетушитель. Правда, воспользоваться им так и не сумел.
По словам Александра, за четыре месяца после пожара никто ничего не сделал, чтобы навести порядок на сгоревшем этаже:
— 27 января УК «Флагман» от нас официально откажется — такие извещения висят на входе в общежитие. Тогда у нас вообще тут будет полная разруха!
Александр после пожара снял комнату в другом общежитии. А здесь, на 18 комнат сгоревшего этажа, остались жить два пенсионера. Одному 68 лет, второму — 77.
В комнате пенсионера Александра Кретинина работал телевизор. Как так, если света на этаже нет? Оказалось, что ему и его товарищу по несчастью Павлу Грушину позволил протянуть удлинители сердобольный сосед со второго этажа. Так у стариков появилось электричество. На их этаже нет газа. Зато есть вода и отопление. Батареи, правда, не назвать горячими — теплые. Пенсионер пользуется электрообогревателем. Еду готовит на маленькой электроплитке с одной конфоркой.
В его 13-метровой комнате — 13 градусов тепла. Но за ремонт и содержание жилья он платит «управляшке» сумасшедшие 43 рубля 47 копеек за метр, как в элитной новостройке! Мужчина показывает платежку от. Все правда. За декабрь Кретинин заплатил 560 рублей.
Кретинин живет в общаге с 2004 года. До пожара все было более-менее сносно. После него мэрия предложила погорельцам до окончания ремонта, переселиться в маневренный фонд на Манеже. Александр не захотел. А кто ж приглядит за его вещами? Он боится быть обворованным. Жалуется, что тут каждый день ошиваются какие-то темные личности.
77-летний Павел Грушин смиренно принимает удары судьбы. Ни на что не жалуется. От сильных морозов спасается горячим чаем, теплой одеждой и одеялом. Конечно, на этаже могло быть намного теплее, если бы «управляшка» забила фанерой выгоревшие окна. Грушин надеется, что кто-то все же вспомнит об их доме и хотя бы весной начнет его ремонт.
Пока его соседи ждут у моря погоды, Александр Воробьев сходил с жалобой в городской департамент ЖКХ. В ответ на этаже появился какой-то «ипэшник» и вставил взамен сгоревших или выбитых пожарными дверей шесть новых металлических. На этом пока все работы на этаже закончились.
Главный инженер УК «Флагман» Григорий Горяченцев сообщил GOROD48, что компания действительно через неделю откажется от содержания общежития. Говорит, что УК выполнила свою социальную миссию по надзору за зданием в течение трех последних лет. Теперь общежитие — боль департамента ЖКХ мэрии, который обязан найти для него новую «управляшку».
В департаменте ЖКХ, напротив, считают, что управляющая компания просто тянула время с ремонтом, чтобы в январе соскочить со своих обязательств.
«Управляющая компания несет ответственность перед собственниками помещений за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества. Департаментом в адрес ООО «УК «Флагман» направлялось письмо о принятии мер по обеспечению надлежащего состояния мест общего пользования и устранению недостатков, вызванных последствиями пожара, однако до настоящего времени ответ не получен. Принимая во внимание бездействие управляющей компании, департамент отправил письмо в адрес Госжилинспекции Липецкой области о понуждении УК «Флагман» к выполнению работ по уборке, ремонту мест общего пользования и системы электроснабжения в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда и договором управления. В отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (6 комнат), департамент организовал работы по замене входных дверей. Данные комнаты являются свободными, в них никто не живет. Вопрос относительно замены дверей в комнатах, находящихся в собственности граждан, надлежит решать собственникам таких помещений в судебном порядке», — сообщили GOROD48 в департаменте ЖКХ мэрии.
В очереди ФКР на капитальный ремонт общежитие 1960 года постройки стоит на 2033-2034 годы.
