Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Автомобиль снес шлагбаум и началась стрельба»
Происшествия
Механику мусоросортировочного комплекса оторвало правую руку
Происшествия
Электрички из Грязей в Мичуринск и обратно ходить не будут
Общество
Липчанка разбила бровь и ушибла голову в резко затормозившем автобусе
Происшествия
Двухлетняя девочка проглотила батарейку и она лопнула в пищеводе
Здоровье
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Мэр Задонска уходит в спорт
Общество
Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На улице Космонавтов залило аптеку: несколько квартир четыре дня без воды
Общество
Читать все
Липчанка разбила бровь и ушибла голову в резко затормозившем автобусе
Происшествия
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Отбой ракетной опасности
Происшествия
47-летний липчанин потратил с найденной карты 70 000 рублей
Происшествия
Ёлка Добровского округа самая красивая
Общество
84-летняя пенсионерка перевела на «безопасный счёт» 722 тысячи рублей
Происшествия
62-летний водитель госпитализирован после столкновения в Ельце
Происшествия
Жители Липецкой области продолжают занимать деньги мошенникам
Происшествия
«Управляшка» отказалась от ремонта общаги, в которой сгорели дети
Общество
В Липецкой области — «Воздушная опасность»
Происшествия
Читать все
Общество
367
20 минут назад

«Управляшка» отказалась от ремонта общаги, в которой сгорели дети

Но это не мешает ей выставлять жильцам сумасшедшие счета за содержание жилья.

— Добрый день. Вы не хотели бы посмотреть, как живут люди в общежитии, где сгорели в прошлом году два малыша? — позвонил в редакцию GOROD48 Александр Воробьев, житель дома №6 на улице Адмирала Макарова.

С Александром Воробьевым мы встречаемся по договоренности у входа в общежитие. И то, что на выгоревшем четвертом этаже не сделано после пожара ничего, становится ясно, когда еще на лестнице Александр включил налобный фонарик.

5438558053335764397.jpg+2026-01-20-11.55.04+niz.jpg

Темнота на этаже — глаз выколи! Глубины ей добавляют закопченные до полной черноты стены. Александр считает, что столько сажи появилось из-за сгоревших ПВХ-труб и электропроводки.

— Когда в мою комнату начал просачиваться дым, я намочил полотенце, приложил к лицу, открыл и тут же захлопнул дверь в общий коридор: за ней клубилось облако из сажи и огня. Но язык пламени успел лизнуть календарь при входе в комнату. Сбил огонь руками, распахнул окно, давясь от кашля. Когда сумел выскочить на улицу, врачи «скорой» определили у меня ожог верхних дыхательных путей, хотели отвезти в больницу, но я отказался. Я тогда не мог отмыть руки и лицо от копоти. Пришлось идти в баню и там за три раза только отмылся и отплевался. Считаю, меня спасла хорошая дверь. Советую на дверях не экономить.

Проводник по черному-черному дому открывает простую железную дверь в комнату, где 18 сентября два оставленных матерью малыша, играли с зажигалкой и подожгли кусок поролона, после чего задохнулись в дыму и погибли. Очаг возгорания каким был после тушения пламени, таким и остался. С того времени не изменилось ровным счетом ничего. Александр говорит, что огонь мгновенно поднялся по шторам к натяжному потолку, а потом перекинулся на пластиковые панели, которыми были облицованы стены. Ясно, что комната с детьми выгорела дотла, до кирпичных стен, минут за пять-десять.

5438558053335764393.jpg+2026-01-20-11.55.04+niz.jpg

5438558053335764392.jpg+2026-01-20-11.55.04+niz.jpg

В коридоре луч фонаря вдруг освещает две новенькие детские машинки на тумбочке. Они не могли не сгореть или хотя бы покрыться сажей. Оказалось, кто-то принес их сюда в память о двух погибших мальчиках. Раньше тут были еще и цветочные букетики.

5438558053335764388.jpg+2026-01-20-11.55.04+niz.jpg

Александр до этого пережил два пожара: у соседки, 86-летней женщины, которую он не сумел спасти из охваченного пламенем дома, и в своем доме в деревне, который он также не отбил от огня. После второго пожара он переселился в Липецк в общагу. Говорит, знал, что случится и третий. И даже купил на этот случай огнетушитель. Правда, воспользоваться им так и не сумел.

5438558053335764384.jpg+2026-01-20-11.55.04+niz.jpg

По словам Александра, за четыре месяца после пожара никто ничего не сделал, чтобы навести порядок на сгоревшем этаже:

— 27 января УК «Флагман» от нас официально откажется — такие извещения висят на входе в общежитие. Тогда у нас вообще тут будет полная разруха!

Александр после пожара снял комнату в другом общежитии. А здесь, на 18 комнат сгоревшего этажа, остались жить два пенсионера. Одному 68 лет, второму — 77.

В комнате пенсионера Александра Кретинина работал телевизор. Как так, если света на этаже нет? Оказалось, что ему и его товарищу по несчастью Павлу Грушину позволил протянуть удлинители сердобольный сосед со второго этажа. Так у стариков появилось электричество. На их этаже нет газа. Зато есть вода и отопление. Батареи, правда, не назвать горячими — теплые. Пенсионер пользуется электрообогревателем. Еду готовит на маленькой электроплитке с одной конфоркой.

В его 13-метровой комнате — 13 градусов тепла. Но за ремонт и содержание жилья он платит «управляшке» сумасшедшие 43 рубля 47 копеек за метр, как в элитной новостройке! Мужчина показывает платежку от. Все правда. За декабрь Кретинин заплатил 560 рублей.

5438558053335764391.jpg+2026-01-20-11.55.04+niz.jpg

Кретинин живет в общаге с 2004 года. До пожара все было более-менее сносно. После него мэрия предложила погорельцам до окончания ремонта, переселиться в маневренный фонд на Манеже. Александр не захотел. А кто ж приглядит за его вещами? Он боится быть обворованным. Жалуется, что тут каждый день ошиваются какие-то темные личности.

77-летний Павел Грушин смиренно принимает удары судьбы. Ни на что не жалуется. От сильных морозов спасается горячим чаем, теплой одеждой и одеялом. Конечно, на этаже могло быть намного теплее, если бы «управляшка» забила фанерой выгоревшие окна. Грушин надеется, что кто-то все же вспомнит об их доме и хотя бы весной начнет его ремонт.

5438558053335764394.jpg+2026-01-20-11.55.04+niz.jpg

5438558053335764395.jpg+2026-01-20-11.55.04+niz.jpg

5438558053335764385.jpg+2026-01-20-11.55.04+niz.jpg

Пока его соседи ждут у моря погоды, Александр Воробьев сходил с жалобой в городской департамент ЖКХ. В ответ на этаже появился какой-то «ипэшник» и вставил взамен сгоревших или выбитых пожарными дверей шесть новых металлических. На этом пока все работы на этаже закончились.

5438558053335764382.jpg+2026-01-20-11.55.04+niz.jpg

Главный инженер УК «Флагман» Григорий Горяченцев сообщил GOROD48, что компания действительно через неделю откажется от содержания общежития. Говорит, что УК выполнила свою социальную миссию по надзору за зданием в течение трех последних лет. Теперь общежитие — боль департамента ЖКХ мэрии, который обязан найти для него новую «управляшку».

В департаменте ЖКХ, напротив, считают, что управляющая компания просто тянула время с ремонтом, чтобы в январе соскочить со своих обязательств.

«Управляющая компания несет ответственность перед собственниками помещений за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества. Департаментом в адрес ООО «УК «Флагман» направлялось письмо о принятии мер по обеспечению надлежащего состояния мест общего пользования и устранению недостатков, вызванных последствиями пожара, однако до настоящего времени ответ не получен. Принимая во внимание бездействие управляющей компании, департамент отправил письмо в адрес Госжилинспекции Липецкой области о понуждении УК «Флагман» к выполнению работ по уборке, ремонту мест общего пользования и системы электроснабжения в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда и договором управления. В отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (6 комнат), департамент организовал работы по замене входных дверей. Данные комнаты являются свободными, в них никто не живет. Вопрос относительно замены дверей в комнатах, находящихся в собственности граждан, надлежит решать собственникам таких помещений в судебном порядке», — сообщили GOROD48 в департаменте ЖКХ мэрии.

В очереди ФКР на капитальный ремонт общежитие 1960 года постройки стоит на 2033-2034 годы.
пожар
управляющая компания
0
0
3
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить