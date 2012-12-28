В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд

Дело 62-летнего жителя Добринского района рассмотрит суд присяжных. По версии следствия, он пытался отравить бывшую жену.

В поликлинике №3 Липецкой районной больницы, расположенной на улице Молодёжной в селе Кузьминские Отвержки, развернулась нешуточная семейная драма. Бывшего мужа 52-летней старшей медсестры обвиняют в покушении на её убийство, совершенном общеопасным способом — при помощи ртути. Опасный металл нашли в ее кабинете: в банане, колпачке от маркера, закреплённом при помощи металлической проволоки в радиаторе, и в корпусе монитора компьютера.Измерения показали: в нескольких помещениях поликлиники концентрация паров ртути превышала допустимые значения в несколько раз. Причём доступ в эти помещения имели и сотрудники поликлиники, и ее пациенты.Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, cупруги с разницей в возрасте в 10 лет развелись в январе 2024 года. Разошлись со скандалом на фоне раздела совместного имущества. А в апреле на рабочем месте женщины нашли ртуть. Первые капли обнаружила женщина в своём перекусе и тут же вызвала полицию. В ходе осмотра кабинета ртуть нашли и в других местах.«По версии следствия, после развода 62-летний житель Добринского района попытался убить бывшую жену — старшую медсестру поликлиники парами ртути, которая была обнаружена в ее рабочем кабинете в апреле 2024 года. Поскольку испарения ртути могут быть опасны для жизни и здоровья людей, которые их вдыхают, следствие считает, что покушение на убийство совершено общеопасным способом, так как кабинет старшей медсестры могли посещать неограниченное количество лиц. В обвинительном заключении также указано, что подсудимый имел реальную возможность разместить ртуть в рабочем кабинете бывшей жены, так как незадолго до ее обнаружения некоторое время работал в котельной медицинского учреждения и имел доступ к помещениям больницы», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.Дело, которое расследовал межрайонный следственный отдел регионального управления СК, рассмотрит Липецкий районный суд с участием присяжных заседателей. Сам мужчина вину отрицает. Санкции вменяемой ему статьи — до 15 лет лишения свободы.