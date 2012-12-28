Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
Читать все
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
Двоих мальчиков весом около килограмма доставили в новом реанимобиле на операции
Общество
34-летний липчанин отправил мошенникам «из налоговой» 888 тысяч рублей
Происшествия
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Происшествия
Минстрой РФ нашел средства на замену водопровода и канализации в Военном городке
Общество
Пьяный липчанин ударил незнакомца: тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
Впадину от Центрального рынка к улице Циолковского почистят вручную
Общество
Жители «Взлетного»: «нас заперли»
Общество
Два ДТП затормозили движение по улице Зои Космодемьянской у площади Мира
Происшествия
«Сотрудница соцзащиты» забрала для замены купюр 370 000 рублей
Происшествия
Читать все
Происшествия
998
сегодня, 11:39
3

В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд

Дело 62-летнего жителя Добринского района рассмотрит суд присяжных. По версии следствия, он пытался отравить бывшую жену.

В поликлинике №3 Липецкой районной больницы, расположенной на улице Молодёжной в селе Кузьминские Отвержки, развернулась нешуточная семейная драма. Бывшего мужа 52-летней старшей медсестры обвиняют в покушении на её убийство, совершенном общеопасным способом — при помощи ртути. Опасный металл нашли в ее кабинете: в банане, колпачке от маркера, закреплённом при помощи металлической проволоки в радиаторе, и в корпусе монитора компьютера.

Измерения показали: в нескольких помещениях поликлиники концентрация паров ртути превышала допустимые значения в несколько раз. Причём доступ в эти помещения имели и сотрудники поликлиники, и ее пациенты. 

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, cупруги с разницей в возрасте в 10 лет развелись в январе 2024 года. Разошлись со скандалом на фоне раздела совместного имущества. А в апреле на рабочем месте женщины нашли ртуть. Первые капли обнаружила женщина в своём перекусе и тут же вызвала полицию. В ходе осмотра кабинета ртуть нашли и в других местах.  

«По версии следствия, после развода 62-летний житель Добринского района попытался убить бывшую жену — старшую медсестру поликлиники парами ртути, которая была обнаружена в ее рабочем кабинете в апреле 2024 года. Поскольку испарения ртути могут быть опасны для жизни и здоровья людей, которые их вдыхают, следствие считает, что покушение на убийство совершено общеопасным способом, так как кабинет старшей медсестры могли посещать неограниченное количество лиц. В обвинительном заключении также указано, что подсудимый имел реальную возможность разместить ртуть в рабочем кабинете бывшей жены, так как незадолго до ее обнаружения некоторое время работал в котельной медицинского учреждения и имел доступ к помещениям больницы», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Дело, которое расследовал межрайонный следственный отдел регионального управления СК, рассмотрит Липецкий районный суд с участием присяжных заседателей. Сам мужчина вину отрицает. Санкции вменяемой ему статьи — до 15 лет лишения свободы. 
покушение на убийство
0
1
6
0
5

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Следователь
38 минут назад
Нет доказательств, только косвенные обвинения.
Ответить
Александр Н.
48 минут назад
Если это так как предполагают следователи,то это не человек,а монстр какой-то.
Ответить
Бабка Лукерья
51 минуту назад
Седину нажил, а ума нет.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить