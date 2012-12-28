С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
сегодня, 11:39
Дело 62-летнего жителя Добринского района рассмотрит суд присяжных. По версии следствия, он пытался отравить бывшую жену.
Измерения показали: в нескольких помещениях поликлиники концентрация паров ртути превышала допустимые значения в несколько раз. Причём доступ в эти помещения имели и сотрудники поликлиники, и ее пациенты.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, cупруги с разницей в возрасте в 10 лет развелись в январе 2024 года. Разошлись со скандалом на фоне раздела совместного имущества. А в апреле на рабочем месте женщины нашли ртуть. Первые капли обнаружила женщина в своём перекусе и тут же вызвала полицию. В ходе осмотра кабинета ртуть нашли и в других местах.
«По версии следствия, после развода 62-летний житель Добринского района попытался убить бывшую жену — старшую медсестру поликлиники парами ртути, которая была обнаружена в ее рабочем кабинете в апреле 2024 года. Поскольку испарения ртути могут быть опасны для жизни и здоровья людей, которые их вдыхают, следствие считает, что покушение на убийство совершено общеопасным способом, так как кабинет старшей медсестры могли посещать неограниченное количество лиц. В обвинительном заключении также указано, что подсудимый имел реальную возможность разместить ртуть в рабочем кабинете бывшей жены, так как незадолго до ее обнаружения некоторое время работал в котельной медицинского учреждения и имел доступ к помещениям больницы», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Дело, которое расследовал межрайонный следственный отдел регионального управления СК, рассмотрит Липецкий районный суд с участием присяжных заседателей. Сам мужчина вину отрицает. Санкции вменяемой ему статьи — до 15 лет лишения свободы.
