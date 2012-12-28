Бывшего директора спортшколы №11 обвиняют в незаконном получении почти 202 тысяч рублей

По данным следствия, спустя год после увольнения Сергей Рыбин восстановился в должности, но не захотел расставаться с выплаченными при расчёте 201,9 тысячи рублей.

В суд направлено уголовное дело бывшего директора липецкой спортивной школы №11 Сергея Рыбина — его обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности (по пунктам «е» части третьей статьи 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Сергей Рыбин возглавлял спортшколу с 2019 года и сменил на этом посту Вадима Навроцкого, возглавлявшего спортшколу №11 с 2016 года.По данным следствия, в июле 2022 году председатель департамента по физической культуре и спорту Липецка уволил директора МАОУ ДО «Спортивная школа N11» Cергея Рыбина. С ним был произведен окончательный расчет, выплачена компенсация в размере трехкратного среднего месячного заработка — более 201,9 тысячи рублей. Однако по решению суда в мае 2023 года Рыбина восстановили в должности оплатили ему вынужденный прогул за вычетом этой компенсации.«При отсутствии законных оснований и выходя за пределы своих полномочий, он дал указание подчиненному ему главному специалисту по кадровой работе подготовить приказ о выплате ему 201,9 тысячи рублей. Полученные деньги он потратил по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб спортшколе», — говорится в сообщении прокуратуры.Директором Сергей Рыбин стал ненадолго: восстановился он в мае, а в июле 2023-го года школу возглавила Александра Кузнецова, которая с 2020 года возглавляла департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.Дело Рыбина расследовал следственный комитет.