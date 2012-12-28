С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
15 минут назад
Жители «Взлетного»: «нас заперли»
По утрам выезд из нового района Липецка занимает 30-40 минут.
«Выезд только один, светофора нет, поэтому каждое утро жители вынуждены стоять в пробке по 30-40 минут», — рассказал один из горожан.
По словам другого жителя района, из-за отсутствия светофора страдают и пешеходы.
«Там несколько причин: основная — единственный въезд/выезд и для машин, и для пешеходов. Отсутствие светофора. Плохая очистка от снега этой не самой широкой дороги. Вот и получается: утром сплошным потоком идут дети в школу через пешеходный переход, машины стоят, пропускают, проехать не могут из-за сплошного людского потока», — добавил липчанин.
В мэрии GOROD48 сообщили, что движение транспорта организовано с учетом складывающейся застройки микрорайона. Установка светофора не предусмотрена.
