Жители «Взлетного»: «нас заперли»

По утрам выезд из нового района Липецка занимает 30-40 минут.

Выезд из «Взлетного» по утрам забит автомобилями, рассказали GOROD48 жители микрорайона.«Выезд только один, светофора нет, поэтому каждое утро жители вынуждены стоять в пробке по 30-40 минут», — рассказал один из горожан.По словам другого жителя района, из-за отсутствия светофора страдают и пешеходы.«Там несколько причин: основная — единственный въезд/выезд и для машин, и для пешеходов. Отсутствие светофора. Плохая очистка от снега этой не самой широкой дороги. Вот и получается: утром сплошным потоком идут дети в школу через пешеходный переход, машины стоят, пропускают, проехать не могут из-за сплошного людского потока», — добавил липчанин.В мэрии GOROD48 сообщили, что движение транспорта организовано с учетом складывающейся застройки микрорайона. Установка светофора не предусмотрена.