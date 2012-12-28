По улице Звездной потекла река

Оказалось, лопнул водопровод большого диаметра.

В вашем браузере отключен JavaScript

На улице Звездной, 4 в Липецке накануне прорвало водопровод большого диаметра. «Река льется вторые сутки, а коммунальных служб нет, все льется в лог, где река Липовка уже вышла из берегов», — написал GOROD48 житель улицы. Река Липовка из берегов не вышла. Однако поток воды сильный, слышно даже, как она журчит. Местные жители уверяют, что накануне лилось сильнее. В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что уже занялись утечкой: на Звездную направлена аварийная бригада. «Предварительно, для проведения ремонтных работ потребуется ограничить водоснабжение потребителям по адресам: улица Звездная, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4а. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей», — добавили в энергокомпании.