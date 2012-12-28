С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
сегодня, 15:42
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
а также… новые дороги и нежелание самих горожан оплачивать техприсоединение домовладений к централизованной сети водоотведения!
Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию горсовета вице-мэр Светлана Сурмий рассказала депутатам о перспективах устройства систем водоснабжения и водоотведения в частном секторе. Благодаря концессии «РВК-Липецк», на них предусмотрены свыше 1,8 млрд рублей. Концессионер до 2044 года обязан построить на эту сумму новые магистральные сети, скважины, насосные станции и канализационные коллекторы в районах старой частной застройки, где их никогда не было. Однако нужен еще миллиард на то, чтобы провести такие работы на тех улицах, которые не вошли в концессию. И денег на это у муниципалитета нет. Например, средства для прокладки сетей водоотведения в поселке для многодетных «Радужный» в Желтых Песках нашлись лишь после соответствующего судебного решения. За счет полученного в прошлом году Липецком казначейского кредита будет построен за 926 млн рублей напорно-самотечный коллектор с дюкерным переходом под рекой Воронеж, который сейчас проектирует компания из Уфы. Это решит проблему пропускной способности канализации значительной части районов с индивидуальной застройкой.
Директор по капитальному строительству «РВК-Липецк» Вадим Бакуров сообщил, что в первые годы работы по концессии компания занималась преимущественно обновлением водопроводов, а уже с этого года начнет прокладывать новые канализационные сети. На ближайшие годы планируется строительство водопроводных сетей на улицах Тельмана, Шевченко, Второй Индустриальной, Ракитной, Покровской, Космонавтов в Сселках. Концессия включает строительство самотечных коллекторов в районах Сокола, Сырского Рудника, Тракторного и Опытной станции, селе Коровино, в поселке Мирном (между улицами Московской и Космонавтов).
Но на тех улицах с частной застройкой, которые в концессию не попали, в частности Новотепличной в районе Опытной, о которой спросил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев, канализацию «РВК» строить не будет. Все получилось так, как с концессией на трамвай, когда в планы мэрии не попали ветки Левобережного района города!
— Мы не можем выходить за сумму концессии, но можем, если будет нужно, поменять адреса работ, — сказал Вадим Бакуров.
А что-то менять, очевидно, придется. Директор по капитальному строительству «РВК-Липецк» сказал, что прокладка водопровода и прокладка канализации — совершенно разные задачи. Хотя бы потому, что систему водоотведения в частном секторе исторически строили с учетом местности, чтобы все жидкие отходы шли по трубе самотеком. То есть построить самотечные напорные коллекторы из-за рельефа местности возможно далеко не во всех районах города. Сложно прокладывать такие сети и методом горизонтального направленного бурения (ГНБ), как это делается с водопроводном, из-за подвижности грунтов. Поэтому канализацию в частном секторе прокладывают по старинке, выкапывая под трубы траншеи. А трубы, как правило, используют пластиковые, изготовленные из полиэтилена низкого давления — они гораздо дешевле стальных, но не уступают им по качеству. Еще одной сложностью при реализации концессии станет подсчет жидких отходов для понимания того, нужно или нет строить дополнительные канализационно-насосные станции или менять оборудование на существующих.
Удивительное дело, но еще одной проблемой, мешающей строительству канализации в частном секторе стало нежелание домовладельцев оплачивать техническое присоединение к ним. GOROD48 в декабре рассказывал от таком случае в Опытной Станции — те, кто десятилетиями использовал старую дренажную канализацию для сброса нечистот в Привокзальные пруды, требовали подключить их к уже новой дренажной системе, предназначенной для отвода грунтовых вод, но отнюдь не для приемки и переработки жидких бытовых отходов! Отвечая на вопрос Бориса Понаморева о цене технического присоединение к новым сетям водоотведения, которые построит концессионер на улицах Тельмана и Шевченко за Быхановым садом, Вадим Бакуров ответил, что все будет сделано по индивидуальным расценкам, зависящим от конкретных затрат на работы у того или иного дома.
Вице-спикер Игорь Подзоров спросил, а когда начнут строить канализационные сети на улицах в районе Папина: Мирной, Союзной, Урожайной, Биологической? В планах концессионера указан 2028 год, но на той же Союзной и Перова после прокладки нового водопровода в 2024 году уложили новый асфальт. Который нельзя трогать, пока на него действует 4-летняя строительная гарантия.
— Мы что, будем ждать окончания гарантийных обязательств дорожников? — обратился депутат к вице-мэру Павлу Кузнецову.
— Да, будем ждать, — ответил чиновник.
— Получается, повезло жителям улиц с разбитыми дорогами, где нет нового асфальта! — резюмировал Игорь Подзоров.
Тему продолжила председатель депутатской комиссии Екатерина Пинаева. Она спросила Павла Кузнецова, синхронизированы ли программы по замене коммунальных сетей с программами по ремонту дорог? Вице-мэр ответил, что да. И выразил надежду, что «как с Липовской, больше не будет» (эту улицу, напомним, в 2024 году «Квадра» раскапывала дважды — первый раз летом, потом осенью, — а между этими раскопками компания «Инфинити Групп» укатала на Липовской новую дорогу за 25,1 млн рублей, а потом ее опять раскопали — в прошлом году уже «РИР-Энерго» меняла там теплосеть).
Также Екатерина Пинаева попросила «РВК-Липецк» сделать наглядной для липчан информацию по строительству водопроводных и канализационных сетей. Чтобы горожане не копались в томах инвестпрограммы концессионера, а видели простые графики обновления коммуникаций со сроками начала и завершения работ.
