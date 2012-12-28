Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Опознана погибшая в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
96 операторов газовых котельных были лишены всех трудовых гарантий
Общество
Ничего святого: на Крещение в соборе украли телефон
Происшествия
Задержки рейсов маршрута №324 происходят из-за нехватки водителей
Общество
Частные коммунальные сети на Фрунзе дали течь
Общество
Липецкая вечЁрка: жуткое ДТП, выдуманный «маньяк» и гангрена
Общество
«Подвал затоплен канализационными стоками, насосное оборудование вышло из строя»
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
По улице Звездной потекла река
Общество
Группа НЛМК возглавила рейтинг лучших работодателей Черноземья
Общество
Читать все
На мосту Плехановского спуска устанавливают чугунную ограду
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
Осужденный за пьяную езду водитель продал конфискованный в пользу государства «Опель»
Происшествия
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
Бензин продолжает дорожать в Липецкой области
Экономика
У 45-летнего мужчины нашли пневматическую винтовку и конфисковали её
Происшествия
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Читать все
Общество
931
сегодня, 15:42
5

Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета

а также… новые дороги и нежелание самих горожан оплачивать техприсоединение домовладений к централизованной сети водоотведения!

Отсутствие централизованной канализации в районах частной застройки — одна из главных проблем Липецка. По этой причине санитарные врачи, например, не рекомендуют горожанам купаться в реке Воронеж. Ранее в мэрии отговаривались от решения проблемы нехваткой денег в бюджете на строительство централизованной сети водоотведения, но сейчас появились и другие причины.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию горсовета вице-мэр Светлана Сурмий рассказала депутатам о перспективах устройства систем водоснабжения и водоотведения в частном секторе. Благодаря концессии «РВК-Липецк», на них предусмотрены свыше 1,8 млрд рублей. Концессионер до 2044 года обязан построить на эту сумму новые магистральные сети, скважины, насосные станции и канализационные коллекторы в районах старой частной застройки, где их никогда не было. Однако нужен еще миллиард на то, чтобы провести такие работы на тех улицах, которые не вошли в концессию. И денег на это у муниципалитета нет. Например, средства для прокладки сетей водоотведения в поселке для многодетных «Радужный» в Желтых Песках нашлись лишь после соответствующего судебного решения. За счет полученного в прошлом году Липецком казначейского кредита будет построен за 926 млн рублей напорно-самотечный коллектор с дюкерным переходом под рекой Воронеж, который сейчас проектирует компания из Уфы. Это решит проблему пропускной способности канализации значительной части районов с индивидуальной застройкой.

Директор по капитальному строительству «РВК-Липецк» Вадим Бакуров сообщил, что в первые годы работы по концессии компания занималась преимущественно обновлением водопроводов, а уже с этого года начнет прокладывать новые канализационные сети. На ближайшие годы планируется строительство водопроводных сетей на улицах Тельмана, Шевченко, Второй Индустриальной, Ракитной, Покровской, Космонавтов в Сселках. Концессия включает строительство самотечных коллекторов в районах Сокола, Сырского Рудника, Тракторного и Опытной станции, селе Коровино, в поселке Мирном (между улицами Московской и Космонавтов).

Но на тех улицах с частной застройкой, которые в концессию не попали, в частности Новотепличной в районе Опытной, о которой спросил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев, канализацию «РВК» строить не будет. Все получилось так, как с концессией на трамвай, когда в планы мэрии не попали ветки Левобережного района города!

— Мы не можем выходить за сумму концессии, но можем, если будет нужно, поменять адреса работ, — сказал Вадим Бакуров.

А что-то менять, очевидно, придется. Директор по капитальному строительству «РВК-Липецк» сказал, что прокладка водопровода и прокладка канализации — совершенно разные задачи. Хотя бы потому, что систему водоотведения в частном секторе исторически строили с учетом местности, чтобы все жидкие отходы шли по трубе самотеком. То есть построить самотечные напорные коллекторы из-за рельефа местности возможно далеко не во всех районах города. Сложно прокладывать такие сети и методом горизонтального направленного бурения (ГНБ), как это делается с водопроводном, из-за подвижности грунтов. Поэтому канализацию в частном секторе прокладывают по старинке, выкапывая под трубы траншеи. А трубы, как правило, используют пластиковые, изготовленные из полиэтилена низкого давления — они гораздо дешевле стальных, но не уступают им по качеству. Еще одной сложностью при реализации концессии станет подсчет жидких отходов для понимания того, нужно или нет строить дополнительные канализационно-насосные станции или менять оборудование на существующих.

Удивительное дело, но еще одной проблемой, мешающей строительству канализации в частном секторе стало нежелание домовладельцев оплачивать техническое присоединение к ним. GOROD48 в декабре рассказывал от таком случае в Опытной Станции — те, кто десятилетиями использовал старую дренажную канализацию для сброса нечистот в Привокзальные пруды, требовали подключить их к уже новой дренажной системе, предназначенной для отвода грунтовых вод, но отнюдь не для приемки и переработки жидких бытовых отходов! Отвечая на вопрос Бориса Понаморева о цене технического присоединение к новым сетям водоотведения, которые построит концессионер на улицах Тельмана и Шевченко за Быхановым садом, Вадим Бакуров ответил, что все будет сделано по индивидуальным расценкам, зависящим от конкретных затрат на работы у того или иного дома.

Вице-спикер Игорь Подзоров спросил, а когда начнут строить канализационные сети на улицах в районе Папина: Мирной, Союзной, Урожайной, Биологической? В планах концессионера указан 2028 год, но на той же Союзной и Перова после прокладки нового водопровода в 2024 году уложили новый асфальт. Который нельзя трогать, пока на него действует 4-летняя строительная гарантия.

1ffa9705-5bf2-44cc-9163-8fc188061400.jpg

— Мы что, будем ждать окончания гарантийных обязательств дорожников? — обратился депутат к вице-мэру Павлу Кузнецову.

— Да, будем ждать, — ответил чиновник.

— Получается, повезло жителям улиц с разбитыми дорогами, где нет нового асфальта! — резюмировал Игорь Подзоров.

Тему продолжила председатель депутатской комиссии Екатерина Пинаева. Она спросила Павла Кузнецова, синхронизированы ли программы по замене коммунальных сетей с программами по ремонту дорог? Вице-мэр ответил, что да. И выразил надежду, что «как с Липовской, больше не будет» (эту улицу, напомним, в 2024 году «Квадра» раскапывала дважды — первый раз летом, потом осенью, — а между этими раскопками компания «Инфинити Групп» укатала на Липовской новую дорогу за 25,1 млн рублей, а потом ее опять раскопали — в прошлом году уже «РИР-Энерго» меняла там теплосеть).

Также Екатерина Пинаева попросила «РВК-Липецк» сделать наглядной для липчан информацию по строительству водопроводных и канализационных сетей. Чтобы горожане не копались в томах инвестпрограммы концессионера, а видели простые графики обновления коммуникаций со сроками начала и завершения работ.
концессия
«РВК»-Липецк
0
1
3
1
5

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Колян
сегодня, 16:06
Очень интересео как будет проходить подсчет жидких отходов.
Ответить
Гость.
3 минуты назад
По твоему счётчику воды. Сколько с крана вытекло, столько и в конализацию слилось!
Ответить
Частный сектор
сегодня, 16:00
А зачем мне присоединятся к их сетям?. у меня сливная яма есть, я в неё не мало средств вложил, кто их мне вернёт???
Ответить
сегодня, 15:53
Любой вид деятельности невозможен при отсутствии людей с требуемыми знаниями, навыками и опытом!
Ответить
Патриот
сегодня, 15:46
Денег нет, но вы держитесь (ходите на улицу)
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить