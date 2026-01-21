Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
На бросающих машины у обочин водителей нет управы
Меж тем зимой такие автомобили обрастают снегом, мешая уборке и проезду транспорта.
Как оказалось, это противозаконно.
— На то они и дороги общего пользования, что они для всех, — так лаконично сказал GOROD48 один из бывших чиновников департамента дорожного хозяйства и благоустройства.
Наш собеседник работал в администрации Липецка при Евгении Уваркиной. Как раз тогда, в сильнейшие декабрьские снегопады 2023 года, эта проблема — брошенные машины на главных дорогах, на остановках, на кольцах и полукольцах, не дававшие ходу уборочной технике — обострилась чрезвычайно. Проезжие части в три полосы стали однополосными: в крайнем правом ряду коммунальная техника запаковала «брошенки» снежными отвалами, второй ряд стал новым местом парковки, а для проезда оставался третий, по которому с черепашьей скоростью двигался транспорт. Ситуация на двухполосных дорогах в одном направлении была еще сложнее, на однополосных — вовсе критической. Тогда профильный департамент мэрии просил ГИБДД пробивать по базам номера «подснежников». Как правило, после звонка из городской администрации водители откапывали свой транспорт и убирали его с дорог.
декабрь 2023-го
Тогда на главных городских магистралях установили «кресты» — знаки 3.27, запрещающие остановку. В микрорайонах появились другие знаки: 3.29— «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца» и 3.30 — «Стоянка запрещена по чётным числам месяца». На том, собственно, все и остановилось.
— Эвакуировать машину, которая мешает уборке дороги, но которая не стоит под каким-то запрещающим знаком, нельзя. Это нарушение закона. Нельзя мэрии по своему усмотрению и натыкать там, где хотелось бы, те самые «кресты», знаки 3.27. Для того, чтобы это сделать, необходимо разработать и согласовать с ГАИ правила организации дорожного движения на каждую конкретную улицу, а это непросто, так как ГАИ, как правило, придерживается консервативной позиции, — сказал наш собеседник.
Это подтвердили GOROD48 и в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области: «Решение о задержании и эвакуации транспортных средств на специализированную стоянку является обеспечительной мерой производств по делам об административных правонарушениях. Такое решение применяется при выявлении правонарушений, связанных с правилами остановки и стоянки машин».
Но проблему зимней уборки дорог из-за «подснежников» признают и в мэрии, и в городском Совете депутатов. И ищут правовое обоснование эвакуации машин, препятствующих уборке снега. Власти обдумывают возможность изменений Правил благоустройства Липецка и регионального Кодекса об административных правонарушениях. Напомним, что в КоАП Липецкой области есть статьи 5.10 и 5.11, запрещающие парковку транспортных средств вне специально оборудованных мест и за создание препятствий механизированной уборке дворовых территорий. Штрафы для такого вида правонарушений составляют от 500 до 3 000 рублей для физических лиц, от 3 000 до 10 000 — для должностных, от 10 000 до 50 000 — для юрлиц. Кстати, Счетная палата Липецка считает штрафы за парковки одним из резервов роста доходов городского бюджета.
