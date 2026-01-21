Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Автомобиль снес шлагбаум и началась стрельба»
Происшествия
Механику мусоросортировочного комплекса оторвало правую руку
Происшествия
Электрички из Грязей в Мичуринск и обратно ходить не будут
Общество
Липчанка разбила бровь и ушибла голову в резко затормозившем автобусе
Происшествия
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
Двухлетняя девочка проглотила батарейку и она лопнула в пищеводе
Здоровье
Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Происшествия
Два человека погибли в столкновении «Шкоды» и «КамАЗа»
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Преследует и нападает на женщин и детей в лифтах и подъездах»
Происшествия
Читать все
«Преследует и нападает на женщин и детей в лифтах и подъездах»
Происшествия
Липчане продолжают парковать машины у мусорных баков
Общество
Новые кадры с места жуткой аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Два человека погибли в столкновении «Шкоды» и «КамАЗа»
Происшествия
84-летняя пенсионерка перевела на «безопасный счёт» 722 тысячи рублей
Происшествия
Жители Липецкой области продолжают занимать деньги мошенникам
Происшествия
На бросающих машины у обочин водителей нет управы
Общество
В лобовом ДТП погибли 66-летний водитель «Шкоды» и его пассажирка
Происшествия
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело направлено в суд
Происшествия
62-летний водитель госпитализирован после столкновения в Ельце
Происшествия
Читать все
Общество
111
10 минут назад

На бросающих машины у обочин водителей нет управы

Меж тем зимой такие автомобили обрастают снегом, мешая уборке и проезду транспорта.

Обильные декабрьско-январские снегопады вызвали к жизни традиционную зимнюю проблему Липецка: сужение дорог из-за оставленных на обочинах машин. Некоторые такие автомобили, как показывает практика, оставлены их владельцами до весны. При каждом новом снегопаде и, соответственно, новом цикле уборки, снежный вал по левому борту таких «брошенок» становится все шире, сужая дорожный просвет. Почему такие машины не вывозят на эвакуаторах штрафстоянку?

6309e0d2-a560-4af9-8983-d07521925781.jpg+2026-01-21-13.12.35+niz.jpg

b0efbf71-e8bd-4602-b320-a1663115a444.jpg+2026-01-21-13.12.35+niz.jpg

Как оказалось, это противозаконно.

— На то они и дороги общего пользования, что они для всех, — так лаконично сказал GOROD48 один из бывших чиновников департамента дорожного хозяйства и благоустройства.

Наш собеседник работал в администрации Липецка при Евгении Уваркиной. Как раз тогда, в сильнейшие декабрьские снегопады 2023 года, эта проблема — брошенные машины на главных дорогах, на остановках, на кольцах и полукольцах, не дававшие ходу уборочной технике — обострилась чрезвычайно. Проезжие части в три полосы стали однополосными: в крайнем правом ряду коммунальная техника запаковала «брошенки» снежными отвалами, второй ряд стал новым местом парковки, а для проезда оставался третий, по которому с черепашьей скоростью двигался транспорт. Ситуация на двухполосных дорогах в одном направлении была еще сложнее, на однополосных — вовсе критической. Тогда профильный департамент мэрии просил ГИБДД пробивать по базам номера «подснежников». Как правило, после звонка из городской администрации водители откапывали свой транспорт и убирали его с дорог.

ecgffpzczdpok0mlddz114bwvq9vdnk3.jpg+2026-01-21-13.13.04+niz.jpg

0J2A3071.JPG+2026-01-21-13.13.04+niz.jpg

i3iagfzpaonn82znc78qnuay3qtqi3gx.webp+2026-01-21-13.12.35+niz.jpg

декабрь 2023-го 

Тогда на главных городских магистралях установили «кресты» — знаки 3.27, запрещающие остановку. В микрорайонах появились другие знаки: 3.29— «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца» и 3.30 — «Стоянка запрещена по чётным числам месяца». На том, собственно, все и остановилось.

— Эвакуировать машину, которая мешает уборке дороги, но которая не стоит под каким-то запрещающим знаком, нельзя. Это нарушение закона. Нельзя мэрии по своему усмотрению и натыкать там, где хотелось бы, те самые «кресты», знаки 3.27. Для того, чтобы это сделать, необходимо разработать и согласовать с ГАИ правила организации дорожного движения на каждую конкретную улицу, а это непросто, так как ГАИ, как правило, придерживается консервативной позиции, — сказал наш собеседник.

Это подтвердили GOROD48 и в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области: «Решение о задержании и эвакуации транспортных средств на специализированную стоянку является обеспечительной мерой производств по делам об административных правонарушениях. Такое решение применяется при выявлении правонарушений, связанных с правилами остановки и стоянки машин».

Но проблему зимней уборки дорог из-за «подснежников» признают и в мэрии, и в городском Совете депутатов. И ищут правовое обоснование эвакуации машин, препятствующих уборке снега. Власти обдумывают возможность изменений Правил благоустройства Липецка и регионального Кодекса об административных правонарушениях. Напомним, что в КоАП Липецкой области есть статьи 5.10 и 5.11, запрещающие парковку транспортных средств вне специально оборудованных мест и за создание препятствий механизированной уборке дворовых территорий. Штрафы для такого вида правонарушений составляют от 500 до 3 000 рублей для физических лиц, от 3 000 до 10 000 — для должностных, от 10 000 до 50 000 — для юрлиц. Кстати, Счетная палата Липецка считает штрафы за парковки одним из резервов роста доходов городского бюджета.
уборка дорог
снег
0
1
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить