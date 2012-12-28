Неделя 48
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34 минуты назад
Зачем же делать то специально, что можно сделать невзначай?
Итоги недели.
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в городе отремонтируют 32 километра дорог на 34 улицах, начнут двухлетнюю программу реставрации мостов (на это выделены 1,7 млрд рублей). Кстати, «Сразу три моста в центре Липецка отремонтирует компания из Москвы» — ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». Та самая, что за 10 месяцев в 2018 году полностью переложила старую 485-метровую ветку Петровского моста. Но в этот раз в мэрии решили, что небольшие мосты на улицах Студеновской, Фрунзе и Октябрьской нужно ремонтировать два года, до конца 2025-го! Нам говорят, что так нужно, чтобы не допустить транспортного коллапса на Соколе и в центре города.
— До конца 2025 года сдавать будут? А что так долго? Не через Волгу мост возводят, — изумился Викторм.
— Опять будет полный коллапс, ни дорог, ни мостов, — спрогнозировал ситуацию Местный.
Что ж, будем посмотреть, как любил говорить «народный мэр» Липецка Гулевский. Но, кажется, без сюрпризов не обойтись: улицу Курчатова на Соколе доверили ремонтировать скандально известному ООО «СУ 1». Компании Мраза Мстояна, которая в прошлом году провалила программу «Мой двор», отказавшись исполнять взятые на себя обязательства по обустройству проездов и пешеходных зон. Просто удивительно, как она не попала в список недобросовестных подрядчиков. В итоге на торгах на улицу Курчатова с начальной цены контракта в 27,5 млн рублей «СУ 1» сбросило сразу семь миллионов! Срок выполнения работ — до 30 августа.
Бежим по кругу обречённо,
свободны вроде, но в узде,
что делать: цирк у нас ребята,
везде
27 марта — Всемирный день театра. Если «В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%». Может, потому что тому, кто в Липецке живет, в театре не смешно?
Вот пример. В понедельник вечером на улице Железнякова «Первая Сетевая компания», прокладывавшая кабель методом горизонтально направленного бурения, пробила буром 40-сантиметровую трубу компании «РВК-Липецк», тем самым оставив без воды 25 улиц Опытной. Аварийно-восстановительные работы продолжались до вечера вторника. В этот же день была очередная сессия Липецкого горсовета. На которой депутат Николай Двугрошев спросил у председателя ЖКХ мэрии Сергея Ходякова о причинах аварии:
— Почему какая-то организация снова пробила водопровод? Это что, неточности на картах, на планшетах? Что вас там со схемами?
Говоря «снова», депутат имел ввиду аварию сентября прошлого года, когда компания «Экотерм» пробила буром 400-миллиметровый водопровод на улице Гагарина. Тогда ее директор Кирилл Филонов заявил GOROD48, что магистральный трубопровод в зоне проведения работ стал для компании неожиданностью, так как не был отражен в проектной документации и в изысканиях.
Сергей Ходяков ответил, что департаменту ЖКХ еще не ясны причины случившегося, но предположил, что причиной попадания бура в трубу мог быть и человеческий фактор, и «Потому что вертится Земля»!
— Нам нужна актуализация схем проложенных коммунальных сетей, иначе мы будем и дальше их рвать! – бросил в сердцах реплику в адрес мэрии первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
Руководитель ООО «Первая сетевая компания» Алексей Кирпич сообщил GOROD48, что работу организация начала после согласования с заказчиком и с департаментом градостроительства и архитектуры мэрии определенного коридора для бурения:
— По предварительной оценке, требующей подтверждения, мы попали буром в 400-миллиметровый водопровод, который по документам должен был находиться в пяти метрах от выделенного коридора.
В «РВК» же рассказали, что сетевая компания перед началом работа должна была провести предварительный шурфовой контроль.
В четверг «На горбатом мосту провалился тротуар». Случилось это в огороженной зоне, там, где в прошлую субботу Уваровская ПМК начала реконструкцию моста. В департаменте градостроительства и архитектуры говорят, что подрядчик приостановил реконструкцию моста до выяснения причин случившегося.
А в пятницу на улице Барашева «Рядом с местом январской коммунальной аварии провалился асфальт». Провал на дороге образовался из-за подмытого грунта в месте прохождения треснувшего 300-миллиметрового водопровода. В итоге до вечера, до окончания восстановительных работ, без воды оставались жители десятков многоэтажек в центре города. Впрочем, им не привыкать — некоторые из них провели неделю без тепла в январские морозы после ЧП на сетях «Квадры».
Так что мы уж как-нибудь без театра!
Представь, ведь есть такие люди:
идут нарядные в театр,
а у самих гора посуды
и пятна жира на столе!
Кстати, в Липецке через месяц закроется еще и Культурное пространство «Библиотека». Как рассказала GOROD48 его создатель Дина Кюнбергер, помещение — арендуемое, и вместе с коммунальными платежами оно обходится в 120 000 рублей в месяц. Доходы культурного пространства эти деньги не покрывают. Наши читатели бурно отреагировали на новость:
— Откройте там «Красное-Белое»…
— В Липецке остается только Бескультурное пространство!..
— Культура в принципе явление убыточное и мало кому нужное, кроме редких энтузиастов. Культуру должно поддерживать государство, чтобы люди окончательно не оскотинились…
— У меня одного только слово «прачечная» ассоциируется с Министерством культуры? Липецк так и не стал городом, матаня и частушки — это его культурный потолок…
О культуре некоторых жителей много чего может поведать криминальная хроника. Так, направлено в суд уголовное дело о поджоге макета фотовыставки в Парке Победы. По версии следствия, утром 2 июля прошлого года пьяный 45-летний мужчина умышленно выжег зажигалкой глаза маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. Вандалу грозит до пяти лет лишения свободы.
А 25 марта по соцсетям разошлась запись стрима 50-летней жительницы Грязей, во время которого она высказалась о теракте в «Крокус Сити Холле». Она также сообщила, что ее сын находится на СВО, возмутилась излишним, по ее мнению, вниманием СМИ к теракту, резко высказалась по поводу разности жизни москвичей и остальных россиян. Сейчас «Полиция проводит проверку скандального видео грязинской стримерши», в ходе которой проведут комплексное психолого-лингвистическое исследование ее высказываний. Сама женщина объяснила свое поведение алкогольным опьянением.
А вот еще лыко в строку: «На улице Советской машинами давят деревья». В департаменте развития территории администрации Липецка начали фотографировать тех, кто паркуется на газонах. За такое дело наказывают по ст. 5.10 КоАП Липецкой области. Частное лицо за парковку в зеленых зонах могут оштрафовать на три тысячи рублей, должностное — на 10 тысяч, юридическое — на 50 тысяч. А в четверг в микрорайоне «Елецкий» «Скорая не смогла подъехать к больному из-за припаркованных машин» на проезде к дому по Осканова, 7. По этой причине медики едва не потеряли пациента. Уже на следующий день хозяйку одной из машин оштрафовали на 2 000 рублей за создание препятствий спецтранспорту.
Подборку о культуре мы заканчиваем новостью о сносе символа советской эпохи, гостиницы «Турист», под строительство жилья.
Участок под гостиницей выкупил московский предприниматель. Жилой комплекс на ее месте спроектирует екатеринбургская компания. Новость активно комментировали:
— Это позорище давно надо было убрать. Рядом красавец Дом правосудия. Хотелось бы такую же красоту построить. Кто был внутри «Туриста» знают этот стыд: грязь, вонь, тараканов, — приветствовала снос здания Ольга.
— В Липецке нет красивого центра города, — написала Елена.
— Появится очередной 30-этажный шедевр архитектуры, а стоянка для машин будет в зоопарке! — спрогнозировал будущее Так как есть.
Но не все так плохо: «В Липецке высадят более 700 тысяч цветов» на 10 тысячах квадратных метров клумб. Помимо привычных петуний нас порадуют пеларгониями, остеоспермумами, пентасами и другими цветами. И, может, мы станем немного добрее.
Руки-ноги в норме,
нареканий нет,
дело портит только
пятый элемент
В понедельник на оперативном совещании в мэрии заместитель руководителя городского управления ГО и ЧС Юрий Рыбкин сообщил о том, что в ручьях и в реке Воронеж уровень воды остается прежним, что «Прогнозы МЧС относительно паводка в Липецке пока не оправдываются». Однако вода стала затапливать домовладения на улице Красной.
Барометром начала паводка в Липецке является Ниженка — находящийся в низине, почти на уровне уреза воды реки Воронеж район. Но в этот раз улицу Красную на Ниженке топит с 21 декабря! Почему? Ответа у властей нет. А вот у жителей Красной есть: к грунтовым водам может подмешиваться вода из худых водопроводов. Также они считают, что подтопление этого района связано с засыпанной строителями новых домов системы водоотводных канав, которые были тут прорыты еще в позапрошлом веке.
— В этом году не почистили лог, по которому в реку стекает вода. А сказали, что за лог заплатили 10 миллионов рублей (эту сумму управление главного смотрителя должно заплатить наемной организации, которая проводит комплекс противопаводковых мероприятий). Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию, — сказала GOROD48 одна из жительниц улицы Красной.
Региональное управление Следкома РФ организовало процессуальную проверку происходящего.
— Природа возьмёт своё! Сами лог засыпали-застроили. Остальное замусорили. Теперь кто-то должен за Вами навести порядок? — вежливо поинтересовался Зоркий.
— На Ниженке со всех домов канализационные трубы протянуты в этот лог. Круглый год местное народонаселение в этот лог сбрасывают мусор, а потом им кто-то виноват, — высказался Владимир Ильич.
Тем временем в Липецкой области губернатор ввел режим повышенной готовности связи с половодьем. А департамент ЖКХ мэрии к 1 апреля должен проверить состояние подвалов многоэтажек. В Липецке — 1555 домов, подвалы которых могут быть использованы как укрытия, но предыдущая проверка признала пригодными к пребыванию в них людей подвалы 932 домов, остальные считались таковыми условно пригодными из-за отсутствия должной вентиляции, освещения, подтоплений. Ситуацию в них нужно актуализировать.
А жители улицы Речной в пригородном селе Сырском жалуются: «Земля уходит из-под ног». Из-за оползня уже рвало водопровод, покосились стойки газопровода, треснула дорога. Местные жители считают, что склон надо укреплять с привлечением проектного института и строителей. А глава Сырского сельсовета Александр Чурсин удивляется недальновидности жителей улицы Речной, построивших дома на склоне оврага: «Как они там строились и селились более 20 лет назад? О чём думали?»
А о чем думали в Липецком горисполкоме, когда у края Каменного лога 50-60 лет назад построили 10-й микрорайон? Наверное, что людям будем приятно жить в таком красивом месте. Но что с ним сейчас? «Мы рекреационную зону превратили в помойку!» — говорит активный житель микрорайона Виктор Матовников. Но, оказывается, убрать склоны Каменного лога от мусора и сухостоя мешает его статус особо охраняемой природной территории!
— Некогда самый благоустроенный город страны превратили в помойку! Очень обидно, и жаль город, из которого валит народ, — прокомментировала ситуацию Справедливость.
Ну и ну!
«Ельчанин убедил подростка обокрасть его 93-летнюю прабабушку». Оба стали фигурантами уголовного дела о краже, а взрослый мужчина обвиняется еще и в вовлечении несовершеннолетнего в преступление.
«Ребёнок заказал 140 товаров на 160 тысяч рублей». Его мама попыталась отменить ошибочный заказ спустя всего 13 минут после его оформления. Но интернет-магазин отказал. В итоге через суд липчанка отсудила у маркетплейса лишь 13 900 рублей.
«По дороге к храму на Соколе нашлось кладбище фанфуриков». Кто мог опорожнить сотри 100-граммовых пузырьков «до последней капли», к чему призывают этикетки, — загадка.
«Липчанин дал ремня восьмилетнему сыну и получил 240 часов обязательных работ». Мужчину осудили по уголовной статье, ведь он дважды ударил ребенка кулаком в лоб, а потом отхлестал его кожаным ремнем по голове, лицу, рукам и ногам, схватил мальчика за волосы и обложил его матом.
«Для Школы креативных индустрий по значительно завышенным ценам покупали шторы и кондиционеры». Счетная палата Липецка установила в деятельности администрации города финансовых нарушений и фактов неэффективного использования бюджетных средств в прошлом году на 374 миллиона рублей — почти в три раза больше, чем в 2022 году.
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