Подростки до полусмерти избили рыбака на проспекте Мира

Сегодня суд изберет им меру пресечения.

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В Липецке на проспекте Мира рано утром группа подростков избила 58-летнего мужчину, направлявшегося на рыбалку.К рыбаку пристали, начали его задирать. Мужчина огрызнулся. Получив повод, подростки гурьбой набросились на него, повалили на асфальт, избили и даже попрыгали на своей жертве.По данным GOROD48, потерпевший впал в кому, и находится в реанимации. У него — множественные травмы, перелом ребер, сотрясение мозга, субдуральная гематома — скопление крови между мозговыми оболочками.Следком возбудил уголовное дело по части третьей статьи УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц»). Подозреваемых пока двое. Одному из них 15 лет, второму — 16. Левобережный районный суд Липецка определяется с мерой пресечения — следователь ходатайствует об аресте подростков.