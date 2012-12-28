Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Происшествия
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53 минуты назад
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Подростки до полусмерти избили рыбака на проспекте Мира
Сегодня суд изберет им меру пресечения.
К рыбаку пристали, начали его задирать. Мужчина огрызнулся. Получив повод, подростки гурьбой набросились на него, повалили на асфальт, избили и даже попрыгали на своей жертве.
По данным GOROD48, потерпевший впал в кому, и находится в реанимации. У него — множественные травмы, перелом ребер, сотрясение мозга, субдуральная гематома — скопление крови между мозговыми оболочками.
Следком возбудил уголовное дело по части третьей статьи УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц»). Подозреваемых пока двое. Одному из них 15 лет, второму — 16. Левобережный районный суд Липецка определяется с мерой пресечения — следователь ходатайствует об аресте подростков.
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