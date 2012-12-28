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53 минуты назад
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Подростки до полусмерти избили рыбака на проспекте Мира

Сегодня суд изберет им меру пресечения.

В Липецке на проспекте Мира рано утром группа подростков избила 58-летнего мужчину, направлявшегося на рыбалку.

К рыбаку пристали, начали его задирать. Мужчина огрызнулся. Получив повод, подростки гурьбой набросились на него, повалили на асфальт, избили и даже попрыгали на своей жертве.

По данным GOROD48, потерпевший впал в кому, и находится в реанимации. У него — множественные травмы, перелом ребер, сотрясение мозга, субдуральная гематома — скопление крови между мозговыми оболочками.

Следком возбудил уголовное дело по части третьей статьи УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц»). Подозреваемых пока двое. Одному из них 15 лет, второму — 16. Левобережный районный суд Липецка определяется с мерой пресечения — следователь ходатайствует об аресте подростков.
конфликт
избиение
подростки
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Вообще то
40 минут назад
Ныне ничего удивительного… Попробуй пожилой сделай замечание подросткам и будет велика вероятность того ,что ты прочувствуешь на себе все « прелести» их современного воспитания … Как то так.
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Житель
33 минуты назад
Да и не только подросткам. Отстаивать с кулаками свое право на хамство у нас последнее время норма, к сожалению. И возраст и пол тут не при чем. Сделай замечание яжмаетрям, которые с колясками гуляют по велодорожкам на Зегеля. Вангую много нового о себе можешь узнать.
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Нюся
43 минуты назад
Нечего было шляться где попало. Сидел бы дома ничего бы не было
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гость
31 минуту назад
не далеко ты от них, видать
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Житель
43 минуты назад
на ум почему-то приходят только сильно противозаконные и местами аморальные варианты справедливого наказания негодяев.
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яжмать
44 минуты назад
Анижадети, что пристали.
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О!
45 минут назад
Снова проспект Мира, где избивают мужчин.
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