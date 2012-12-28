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сегодня, 12:54
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В День города изменится схема движение общественного транспорта

Завтра в Липецке перекрываются улицы Первомайская и Карла Маркса. Общественный транспорт поедет в объезд.

Как сообщили в мэрии, изменения продлятся с 15:30 до 22:30, и коснутся восьми автобусных маршрутов.

Автобусы № 322, 325, 306 поедут в сторону улицы Зегеля по схеме: «Петровский мост — ул. Неделина — ул. Фрунзе — пл. Театральная — далее по маршруту».

Автобусы № 6, 27, 30, 330 будут двигаться в сторону НЛМК по Советской — Фрунзе — Неделина, и через Петровский мост на площадь Мира — далее по маршруту. В обратную сторону: Петровский мост — Неделина — Фрунзе — Советская — далее по маршруту.



Автобус № 28 поедет в сторону Сырского Рудника без заезда на площадь Революции, через Петровский мост — Неделина — 50 лет НЛМК — далее по маршруту.

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Комментарии (3)

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Рома
52 минуты назад
Раньше на день города бесплатно разливали пивко и квас по 0,2 раздавали мороженое и флажки сейчас такого нет даже в 00-их какие-то спонсоры праздника были...
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Елена П.
сегодня, 13:14
Я на велике, мне пофиг))))
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Саша
38 минут назад
Так через площадь Петра всё равно не проедешь.
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