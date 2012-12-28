Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Общество
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сегодня, 12:54
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В День города изменится схема движение общественного транспорта
Как сообщили в мэрии, изменения продлятся с 15:30 до 22:30, и коснутся восьми автобусных маршрутов.
Автобусы № 322, 325, 306 поедут в сторону улицы Зегеля по схеме: «Петровский мост — ул. Неделина — ул. Фрунзе — пл. Театральная — далее по маршруту».
Автобусы № 6, 27, 30, 330 будут двигаться в сторону НЛМК по Советской — Фрунзе — Неделина, и через Петровский мост на площадь Мира — далее по маршруту. В обратную сторону: Петровский мост — Неделина — Фрунзе — Советская — далее по маршруту.
Автобус № 28 поедет в сторону Сырского Рудника без заезда на площадь Революции, через Петровский мост — Неделина — 50 лет НЛМК — далее по маршруту.
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