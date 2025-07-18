Раскопочная катастрофа на улице Белана: «очковтирательство и идиотизм»

Полтора месяца назад подрядчик «РИР-Энерго» разрыл двор на улице Белана, 1, но не сделал ничего, чтобы устранить утечку в теплосети. Зато перед приездом заместителя главы города по ЖКХ Павла Кузнецова энергетики замели следы, засыпав песком раскопку с горячей водой!





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Вчера вечером во дворе на улице Белана, 1 бушевали нешуточные страсти: жители дома высказывали наболевшее вице-мэру Липецка Павлу Кузнецову, которого пригласил активист Клуба городского жителя, начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артем Голощапов.Возмущение жильцов вызвала раскопка компании «РИР-Энерго» (бывшая «Квадра»). Полтора месяца назад подрядчик энергетиков — компания «Теплосфера» перекопала межквартальный проезд в месте прорыва теплосети и на этом остановилась. Вода из дырявой трубы наполнила траншею, а потом хлынула в подвал дома. Тут-то и лопнуло терпение жителей многоэтажки, все это время обходившихся без горячей воды, и они обратились к активисту Клуба городского жителя Артему Голощапову. Тот, в свою очередь, организовал встречу с вице-мэром, курирующим сферу ЖКХ, Павлом Кузнецовым, который включился в решение проблемы.— Накануне вашего приезда «Теплосфера» засыпала траншею с водой песком! Не пожалели двух грузовиков, чтобы засыпать яму!..— Зачем? В чем смысл?— Это очковтирательство и идиотизм! Ясно же, что дырявую трубу придется латать…— Посмотрите на эти оползни по краям траншеи. Это значит, что горячая вода подмывает грунт и он сползает в раскопку слоями. Дом подтапливает...— Тут постоянно рвутся трубы. Как люди взрослые, мы понимаем, что это все оплатим в итоге мы, конечные потребители. Хуже всего, что никто ни за что не отвечает…К возмущенным жителям присоединился директор УК «Славград» Роман Волков:— Вода из лотков, по которым проложена теплосеть, затекает в подвал. Вторая проблема — прорыв трубы «РВК» со стороны дороги. Вода из двух источников залила подвал. В итоге мы вынуждены держать двери подвала раскрытыми — из-за зловония в нем, а жителей квартир нижних этажей одолели мошки и комары.Артем Голощапов резюмирует: по словам жителей, за полтора месяца «Теплосфера» не сделала ничего, чтобы устранить утечку. Компания просто засыпала траншею песком поверх воды. Песок будет потихоньку вымывать. Если раскопку закатают асфальтом, под ним образуется пустота, и неизбежен провал. А так как у дома паркуют машины, есть вероятность того, что какая-нибудь из них вместе с водителем провалится в яму с кипятком. В Липецке уже были такие случаи, и люди получали серьезнейшие ожоги.— В городе красный уровень объявляют почти ежедневно, а в наш подвал спуститься нельзя — там грязи чуть ниже колена! — добавляют жители.Жительница дома Ирина Филина показывает вице-мэру фотографии в своем телефоне и говорит, что утечки буквально окружили этот и соседние дома. «Надо везде раздолбить асфальт и заделать все прорывы. Я к работникам «Теплосферы» не раз подходила с возмущением, но мне всякий раз отвечали, что они всего лишь исполнители! У меня штук пятьдесят фотографий. Вон там если раскопать и вон там, будут фонтаны».Павлу Кузнецову показывают видео с камеры домофона, на котором с краев раскопки осыпаются пласты земли. Сняли люди и как раскопку с водой засыпали песком.— У меня один вопрос: зачем? Чтобы вам пыль в глаза пустить? — наседала на вице-мэра делового вида женщина.— Тут «молодцы» никто им не скажет, — ответил огорошенный увиденным чиновник.Также, Артем Голощапов потребовал решить вопрос с надежным ограждением ремонтных работ, чтобы обезопасить детей и взрослых, так как сейчас яма огорожена лишь пластиковой сеткой, которая не является препятствием. И это тут же продемонстрировали два детсадовца, открывшие для себя в яме песочницу и попытавшиеся пролезть за ограждение.Отвечая на вопросы жителей и Артема Голощапова, Павел Кузнецов предложил два пути решения проблемы. Первый заключается в том, что «РИР-Энерго» прямо завтра отключает подачу горячей воды жителям 26-го и 27-го микрорайонов, а подрядчик компании за полторы недели меняет кусок проблемной трубы. Второй вариант — ждать 7 августа, когда «РИР-Энерго» начнет давно запланированные гидравлические испытания, выявит новые места утечек, и тогда ликвидирует их все разом за две недели, в том числе и те, что в районе дома по Белана, 1.Павел Кузнецов попросил жителей взвесить два варианта и выбрать лучший для них. Воинственно настроенные липчане отказались жить с нечистотами в подвале еще три недели. «Пусть лучше сети два раза опрессуют, чтобы с гарантией!».Жители дома и Артем Голощапов поблагодарили зама мэра Павла Кузнецова за подключение к решению проблемы.Также договорились организовать на следующей неделе встречу с руководителями ресурсоснабжающих компаний «РИР-Энерго» и «РВК-Липецк», на которой хотели бы выяснить сроки ремонта сетей.Редакция GOROD48 продолжит следить за развитием событий.