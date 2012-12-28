Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В школе за миллиард упали потолки
Происшествия
Подростки до полусмерти избили рыбака на проспекте Мира
Происшествия
Пять домохозяек обварились кипятком
Происшествия
«Мешал отдыхать»: 40-летний мужчина прострелил руку мотоциклисту
Происшествия
На улице Бехтеева спортплощадка вдруг стала частной
Общество
В Липецке ожидается гроза с сильным ветром
Погода в Липецке
Еще один человек утонул в Липецкой области
Происшествия
«Университетский» со светом, но не весь
Происшествия
Во всей Липецкой области введен «красный уровень» воздушной опасности»
Происшествия
В День города изменится схема движение общественного транспорта
Общество
Читать все
Избившим мужчину подросткам избрана мера пресечения — арест
Происшествия
Во всей Липецкой области введен «красный уровень» воздушной опасности»
Происшествия
За попытку дать взятку в 100 тысяч рублей сотрудникам ДПС, чаплыгинец осужден на 2 года условно
Происшествия
Под угрозой атаки БПЛА снова Хлевенский район
Общество
Красный уровень объявлен в Хлевенском районе
Общество
В Тербунском районе введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
«Липецкэнерго» устранило последствия сложного технологического нарушения в максимально короткие возможные сроки
Общество
Под угрозой атаки БПЛА Воловский муниципальный округ
Происшествия
На НЛМК сняли ролик «Путь металлурга»
НЛМК Live
В Хлевенском районе отменен «красный уровень опасности», по Липецкой области вводится «желтый»
Происшествия
Читать все
Общество
467
сегодня, 22:30

«Липецкэнерго» устранило последствия сложного технологического нарушения в максимально короткие возможные сроки

Директор филиала ПАО «Россети Центр»-Липецкэнерго» Виталий Мордыкин рассказал, что повлияло на восстановление электроснабжения двух микрорайонов города — «Елецкого» и «Университетского» и как компания собирается повысить надежность сетей. 

Напомним, технологическое нарушение, произошедшее 17 июля, затронуло часть потребителей в двух микрорайонах — «Елецком» и «Университетском» , а также в селе Косырёвка. В последнем подача электроэнергии была восстановлена менее чем за час. Что касается Елецкого и Университетского, в процессе восстановления специалисты зафиксировали дополнительные повреждения, что потребовало расширения объёма работ.

Энергетики приложили максимум усилий и сделали все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям.

Компания благодарит жителей за терпение и понимание.
отключения
11
0
1
1
0
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить