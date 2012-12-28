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«Липецкэнерго» устранило последствия сложного технологического нарушения в максимально короткие возможные сроки
В Хлевенском районе отменен «красный уровень опасности», по Липецкой области вводится «желтый»
Общество
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сегодня, 22:30
«Липецкэнерго» устранило последствия сложного технологического нарушения в максимально короткие возможные сроки
Напомним, технологическое нарушение, произошедшее 17 июля, затронуло часть потребителей в двух микрорайонах — «Елецком» и «Университетском» , а также в селе Косырёвка. В последнем подача электроэнергии была восстановлена менее чем за час. Что касается Елецкого и Университетского, в процессе восстановления специалисты зафиксировали дополнительные повреждения, что потребовало расширения объёма работ.
Энергетики приложили максимум усилий и сделали все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям.
Компания благодарит жителей за терпение и понимание.
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