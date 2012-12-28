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278
52 минуты назад
5

Скандальная фирма отремонтирует улицу Курчатова в Липецке

С начальной цены контракта в 27,5 млн рублей ООО «СУ-1» сбросило сразу семь миллионов.

Улицу Курчатова на Соколе в районе ЛКАД мэрию обязал отремонтировать суд. Управление главного смотрителя обсчитало начальную цену контракта на обновление этой почти двухкилометровой улицы частного сектора в 27,5 млн рублей. И заказчик сильно удивился, что лот привлек сразу девять потенциальных подрядчиков. В итоге торгов победителем признали ООО «СУ 1» Мраза Мстояна. Компания упала сразу на 25,5% от начальной цены контракта, предложив выполнить весь комплекс работ за 20,5 млн рублей.

— Нас это, конечно, напрягло. При таком падении цены контракта, как кажется, невозможно качественно выполнить весь комплекс работ. Такие же опасения возникли и у вице-мэра Николая Дергунова. Мы даже приглашали представителя подрядной компании на серьезный разговор на этот счет, предупредили, что качество работ и асфальта будет не раз проверено лабораторными методами, что в случае неисполнения контракта организация попадет в списки недобросовестных подрядчиков. Но нас заверили, что все будет хорошо, — прокомментировали итоги торгов в УГС.

Заказчик занервничал неспроста. Практика показала, что такое большое падение на торгах часто его подводит. Та же компания «СУ 1» Мраза Мстояна в прошлом году отказалась от исполнения контракта на асфальтирование дорог и укладку плитки по программе «Мой двор», тем самым сорвав ее. Еще один пример — ООО «СМУ-5» Артака Мурадяна, которое в прошлом году выиграло торги на латание дворов и внутриквартальных проездов, сбив цену с 27,6 миллиона рублей до 15,3 миллиона, но контракт не исполнило. Позже, уже находясь в процессе расторжения контракта заказчиком, эта же компания выиграла подряд на укладку плитки на Плехановском спуске, но снова не справилась с взятыми на себя обязательствами.

Срок выполнения контракта на ремонт улицы Курчатова — с момента подписания до 30 августа.
ремонт дорог
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
не пора ли
6 минут назад
вмешаться СК в деятельность этих специалистов ?
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007
13 минут назад
Почему они не чс администрации города?
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ворчиха
22 минуты назад
слово то какое напряглись...колхоз
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Аркадий
25 минут назад
Надеемся что отремонтированная дорога будет такого качества , как Проспект Победы. На котором за столько лет почему то не появляются ямы , как на других отремонтированных в прошлом году дорогах. Кто будет контролировать качество выполненных работ?
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3333
48 минут назад
Жди беды
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