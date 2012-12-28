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Сыновья погибшего виновника взрыва бытового газа в посёлке Солидарность выплатят пострадавшим почти 2,8 млн рублей
Общество
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52 минуты назад
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Скандальная фирма отремонтирует улицу Курчатова в Липецке
С начальной цены контракта в 27,5 млн рублей ООО «СУ-1» сбросило сразу семь миллионов.
— Нас это, конечно, напрягло. При таком падении цены контракта, как кажется, невозможно качественно выполнить весь комплекс работ. Такие же опасения возникли и у вице-мэра Николая Дергунова. Мы даже приглашали представителя подрядной компании на серьезный разговор на этот счет, предупредили, что качество работ и асфальта будет не раз проверено лабораторными методами, что в случае неисполнения контракта организация попадет в списки недобросовестных подрядчиков. Но нас заверили, что все будет хорошо, — прокомментировали итоги торгов в УГС.
Заказчик занервничал неспроста. Практика показала, что такое большое падение на торгах часто его подводит. Та же компания «СУ 1» Мраза Мстояна в прошлом году отказалась от исполнения контракта на асфальтирование дорог и укладку плитки по программе «Мой двор», тем самым сорвав ее. Еще один пример — ООО «СМУ-5» Артака Мурадяна, которое в прошлом году выиграло торги на латание дворов и внутриквартальных проездов, сбив цену с 27,6 миллиона рублей до 15,3 миллиона, но контракт не исполнило. Позже, уже находясь в процессе расторжения контракта заказчиком, эта же компания выиграла подряд на укладку плитки на Плехановском спуске, но снова не справилась с взятыми на себя обязательствами.
Срок выполнения контракта на ремонт улицы Курчатова — с момента подписания до 30 августа.
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