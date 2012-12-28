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сегодня, 14:33
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На улице Советской машинами давят деревья

В департаменте развития территории администрации Липецка начали фотографировать тех, кто паркуется на газонах.

В редакцию GOROD48 прислали фотографии легковой «Хонды», которая была припаркована в пяти сантиметрах молоденького деревца у входа в поликлинику №1 на улице Советской.

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— На улице Советской те деревья, что остались после массовой вырубки сухостоя, через одно побиты машинами. В прошлом году взамен спиленных на улице посадили молоденькие саженцы липы, но за зиму многие такие деревца поломали, а те, что остались, давят машинами! — сообщил нам возмущенный автор фотографий.

Мы переправили их в городской департамент развития территорий.

Нам сообщили, что как только с улиц сошел снег, департамент начал применять имеющийся у него комплекс фото-видеофиксации нарушений Правил благоустройства в отношении водителей, оставляющих машины на газонах. За две недели он сфотографировал восемь машин, водителей которых оштрафуют по ст. 5.10 КоАП Липецкой области. Частное лицо могут лишить по суду до трех тысяч рублей, должностное — до 10 тысяч, юридическое — до 50 тысяч рублей.

Если говорить о вырубке сухостоя, то с начала года по двум муниципальным контрактам подрядчики снесли полторы тысячи мертвых деревьев из 3 100 по техническому заданию. Также были обрезаны 245 деревьев из 1 600, предназначенных под такие процедуры.

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Кстати, комплекс фотофиксации с начала года зафиксировал 431 машину, препятствовавшую компании «ЭкоПром-Липецк» вывозить бытовые отходы с контейнерных площадок. Их владельцы были оштрафованы по соответствующей статье 5.11 КоАП Липецкой области на 175 тысяч рублей. Эти средства пошли в доход городскому бюджету.
озеленение
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
гость
21 минуту назад
Я за 5 минут сфотографирую 10 машин, а за 2 недели - штук 5000
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vlad
32 минуты назад
Как правило, молодые деревья окружают подпорками, препятствующие их повреждению внешними факторами.
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Ха-ха
9 минут назад
На подпорки бюджет чуть раньше освоили.
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Евгений
35 минут назад
неконтролируемый рост автомобилей отсутствие парковочных мест да в любом дворе найдется авто на газоне.
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Алкан лтз
38 минут назад
Угу номера запомнили будим знать кто вредитель
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Автохлам
42 минуты назад
Это возмутительно ! Понасажали деревьев понимаешь !
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Обхохочешься
44 минуты назад
Всего 8 автомобилей нарушителей за две недели???
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Пердимонокль
45 минут назад
А чем же так занята наша ГИБДД? Наверное ищет свободного эвакуаторщика?
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Вот это номер | ))))))
47 минут назад
МОЛОДЦЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Однако
52 минуты назад
Толку то днем фоткать? Вечером пройдитесь по дворам - там столько можно озолотиться на штрафах!!! Парковка на газоне, на пешеходной дорожке, в подъезде, перекрытие проезда по дороге и доступ к мусорным бачкам. Это ж Клондайк, который ленятся разрабатывать!
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Анна
56 минут назад
Пока не будет комфортного транспорта с бесплатными пересадками и короткими интервалами, количество авто в городе будет только расти.
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