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518
44 минуты назад
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Липчанин дал ремня восьмилетнему сыну и получил 240 часов обязательных работ

Мужчину осудили по уголовной статье.

В Правобережном районе Липецка мировой судья вынес приговор 46-летнему липчанину по статье 156 УК РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына, соединённое с жестоким обращением с ребёнком.

13 сентября прошлого года пьяный отец жестоко поступил со своим 8-летним сыном и нанес ему сначала не менее двух ударов кулаком по лбу, а потом ещё не менее шести ударов кожаным ремнем по голове, лицу, рукам и ногам, после чего схватил мальчика за волосы и обложил его матом.

У ребёнка остались кровоподтеки на лбу справа, висках, щеке. Кроме того, суд пришёл к выводу, что мужчина должным образом не исполнял обязанности по воспитанию сына.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в суде отец признал вину. Дело рассматривали в особом порядке. В результате мужчине назначили 240 часов обязательных работ.
дети
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Отец
22 минуты назад
Вот времена наступили. Ремнем нельзя теперь воспитывать......
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