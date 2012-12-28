Липчанин дал ремня восьмилетнему сыну и получил 240 часов обязательных работ

Мужчину осудили по уголовной статье.

В Правобережном районе Липецка мировой судья вынес приговор 46-летнему липчанину по статье 156 УК РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына, соединённое с жестоким обращением с ребёнком.13 сентября прошлого года пьяный отец жестоко поступил со своим 8-летним сыном и нанес ему сначала не менее двух ударов кулаком по лбу, а потом ещё не менее шести ударов кожаным ремнем по голове, лицу, рукам и ногам, после чего схватил мальчика за волосы и обложил его матом.У ребёнка остались кровоподтеки на лбу справа, висках, щеке. Кроме того, суд пришёл к выводу, что мужчина должным образом не исполнял обязанности по воспитанию сына.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в суде отец признал вину. Дело рассматривали в особом порядке. В результате мужчине назначили 240 часов обязательных работ.