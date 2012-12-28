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58 минут назад
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Избившим мужчину подросткам избрана мера пресечения — арест
Левобережный районный суд Липецка удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух несовершеннолетних, подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью 58-летнего мужчины (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ).
Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер был госпитализирован. Он находится в реанимации.
Суд принял решение арестовать подозреваемых на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
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