Скорая не смогла подъехать к больному из-за припаркованных машин

Медицинской бригаде пришлось идти пешком.

В GOROD48 обратился водитель скорой помощи и рассказал, что сегодня как в 03:10, бригаде медиков пришлось идти на вызов пешком: дорогу во дворе дома по Осканова, 7 перекрыли припаркованные «Мазда» и «Фольксваген».Бригада выехала на срочный вызов: больной потерял сознание и посинел. К счастью, все закончилось благополучно, медики оказали помощь пациенту в квартире, и его не пришлось госпитализировать.— Опубликуйте, пожалуйста, эти фотографии, пару раз накажут, другие люди будут умнее, — попросил водитель скорой.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что направят фото в ГИБДД для проверки на предмет нарушений.