«Собаки нас выживают»: жители Студёных Хуторов недовольны соседством с приютом для животных
Не огнем и мечом, а уговорами — чиновники в который раз гоняли продавцов из подземки у рынка
Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»
«Собаки нас выживают»: жители Студёных Хуторов недовольны соседством с приютом для животных
Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»
Для Школы креативных индустрий по значительно завышенным ценам покупали шторы и кондиционеры
Общество
534
32 минуты назад
7
Скорая не смогла подъехать к больному из-за припаркованных машин
Медицинской бригаде пришлось идти пешком.
Бригада выехала на срочный вызов: больной потерял сознание и посинел. К счастью, все закончилось благополучно, медики оказали помощь пациенту в квартире, и его не пришлось госпитализировать.
— Опубликуйте, пожалуйста, эти фотографии, пару раз накажут, другие люди будут умнее, — попросил водитель скорой.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что направят фото в ГИБДД для проверки на предмет нарушений.
0
0
3
0
0
Комментарии (8)