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534
32 минуты назад
7

Скорая не смогла подъехать к больному из-за припаркованных машин

Медицинской бригаде пришлось идти пешком.

В GOROD48 обратился водитель скорой помощи и рассказал, что сегодня как в 03:10, бригаде медиков пришлось идти на вызов пешком: дорогу во дворе дома по Осканова, 7 перекрыли припаркованные «Мазда» и «Фольксваген».







Бригада выехала на срочный вызов: больной потерял сознание и посинел. К счастью, все закончилось благополучно, медики оказали помощь пациенту в квартире, и его не пришлось госпитализировать.

— Опубликуйте, пожалуйста, эти фотографии, пару раз накажут, другие люди будут умнее, — попросил водитель скорой.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что направят фото в ГИБДД для проверки на предмет нарушений.
скорая помощь
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
гость
3 минуты назад
РФ самая большая на земле страна , - а вот авто поставить негде ! Опять Обама виноват...
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Не зря
4 минуты назад
И ещё раз "дураки и дороги".
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Логично
7 минут назад
Дома понатыкали, денег срубили, а парковку сами пусть ищут...
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Я
8 минут назад
Ну Мазда могла бы вполне запарковаться аккуратнее. Просто есть такие человеки, которые дальше своего носа не видят, "я так хочу" и "мне так удобно" их девиз по жизни
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zzloyzz
14 минут назад
Елецкий микрорайон настолько "продуман", что там и пешком ходить сложно.
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Александр
14 минут назад
Судя по фото газель пойдет спокойно, ночь конечно попросили бы своих чтоб посмотрели. Может водила не опытный или на принцип пошёл,но за свои 15 лет на газели и не на таком коротыше, могу утверждать, что водитель не прав. Вот пожарка точно не проехала бы.
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Не зря
4 минуты назад
Специалист
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