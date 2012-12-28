Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На горбатом мосту провалился тротуар
Происшествия
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
На улице 50 лет НЛМК жесткое ДТП: «Форд» врезался в «Рено» и снес дорожное ограждение
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Курьеры пытались взять реванш у трубы
Общество
Братья похитили человека, а потом напоили его до потери сознания
Происшествия
Липецкая вечЁрка: почему топит Ниженку, провалившийся мост и застрявший автобус
Общество
Сегодня в Липецке: спектакль о Мастере, запрет на вылов щуки и телефонные мошенники уже нам, как родные
Общество
Режим повышенной готовности введён в Липецкой области в связи с весенним половодьем
Общество
Во время ремонта кровли дома на голову липчанки свалился деревянный предмет
Происшествия
Читать все
Рядом с местом январской коммунальной аварии провалился асфальт
Происшествия
В ходе совместного рейда приставов и автоинспекторов арестованы 19 автомобилей
Происшествия
Перегородившую проезд скорой женщину-водителя оштрафовали на 2000 рублей
Происшествия
В Грязинском районе с поличным поймали застреливших двух кабанов браконьеров
Происшествия
Причина провала на Барашева —лопнувшая труба: энергетики отключают холодную воду на 10 улицах
Общество
На окружной трассе столкнулись «Лада Приора» и грузовик: пострадал водитель легковушки
Происшествия
В понедельник — весенний призыв: в Липецкой области в армию уйдут около 1,5 тысячи новобранцев
Общество
«Ударил знакомого ножом в шею и голову, после чего ушел»: начнется суд по делу об убийстве на проспекте Мира
Происшествия
Жёсткая авария в Ельце: столкнулись три автомобиля, пострадал один из водителей
Происшествия
В липецких парках завтра заработают аттракционы
Культура
Читать все
Происшествия
737
сегодня, 12:30
7

Перегородившую проезд скорой женщину-водителя оштрафовали на 2000 рублей

Водитель привлечена к административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения.

32-летняя липчанка, машина которой перекрыла движение машине скорой помощи во дворе по улице Осканова, привлечена к административной ответственности по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств) и оштрафована на 2000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

Напомним, ночью 28 марта бригаде скорой медицинской помощи во дворе дома №7 по улице Осканова пришлось пешком идти на срочный вызов: больной потерял сознание и посинел. К счастью, все закончилось благополучно, медики оказали помощь пациенту в квартире, и его не пришлось госпитализировать.

Дорогу карете скорой помощи преградила иномарка, припаркованная с нарушением пункта 12.2 Правил дорожного движения.



ПДД
нарушение
1
0
1
5
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мадест
36 минут назад
КоАП РФ Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
Ответить
Кузькин отец
37 минут назад
Она "девачко" и считает что где остановилась - там и парковка.
Ответить
Юрист
40 минут назад
Любой суд отменит этот штраф
Ответить
Александр
40 минут назад
2000 р... Мало!!!
Ответить
НЛМК
48 минут назад
Это не наказание, это посмешище, надо за это лишать прав на три года и авто на платную стоянку, чтобы другим уроком было, а то где хочу, там и паркуюсь!!!
Ответить
Пенсионерка
55 минут назад
А какая машина нарушала пункт 12.2 Правил дорожного движения?
Ответить
мама дорогая
11 минут назад
та, что дешевле стоит.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru