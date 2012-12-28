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Происшествия
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сегодня, 12:30
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Перегородившую проезд скорой женщину-водителя оштрафовали на 2000 рублей
Водитель привлечена к административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения.
Напомним, ночью 28 марта бригаде скорой медицинской помощи во дворе дома №7 по улице Осканова пришлось пешком идти на срочный вызов: больной потерял сознание и посинел. К счастью, все закончилось благополучно, медики оказали помощь пациенту в квартире, и его не пришлось госпитализировать.
Дорогу карете скорой помощи преградила иномарка, припаркованная с нарушением пункта 12.2 Правил дорожного движения.
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