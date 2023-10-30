Общество
сегодня, 12:58
Коммунальная авария года: прокуратура возбудила административное дело
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Прокуратура закончила проверку обстоятельств коммунальной аварии, случившейся на кольце Трубного завода.
Во время проверки прокуратурой выявлены нарушения закона в деятельности ООО «Экотерм», подрядчика МКУ «Управление строительства Липецка».
«ООО «Экотерм» допущено выполнение работ с отклонением от проектной документации, что повлекло за собой повреждение трубопровода, массовые отключения социальных объектов и жилых районов от подачи холодного водоснабжения. Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении в отношении юридического лица дела об административном правонарушении по статье 7.7 КоАП РФ «Повреждение объектов и систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических сооружений, устройств и установок водохозяйственного и водоохранного назначения», — рассказали GOROD48 об итогах проверки в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Статья 7.7 КоАП РФ предполагает штраф для юридических лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
27 сентября компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор. По данным МЧС, холодная вода была отключена в 180 домах, где живет 22 681 человек. Без воды осталось 861 юридическое лицо, в том числе несколько детских садов и школ.
Аварию удалось устранить только 1 октября. Директор компании ООО «Экотерм» Кирилл Филонов заявлял GOROD48, что магистральный трубопровод «РВК» в зоне проведения работ стал для компании неожиданностью. Он не был отражен в проектной документации и в изысканиях.
«ООО «Экотерм» допущено выполнение работ с отклонением от проектной документации, что повлекло за собой повреждение трубопровода, массовые отключения социальных объектов и жилых районов от подачи холодного водоснабжения. Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении в отношении юридического лица дела об административном правонарушении по статье 7.7 КоАП РФ «Повреждение объектов и систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических сооружений, устройств и установок водохозяйственного и водоохранного назначения», — рассказали GOROD48 об итогах проверки в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Статья 7.7 КоАП РФ предполагает штраф для юридических лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
27 сентября компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор. По данным МЧС, холодная вода была отключена в 180 домах, где живет 22 681 человек. Без воды осталось 861 юридическое лицо, в том числе несколько детских садов и школ.
Аварию удалось устранить только 1 октября. Директор компании ООО «Экотерм» Кирилл Филонов заявлял GOROD48, что магистральный трубопровод «РВК» в зоне проведения работ стал для компании неожиданностью. Он не был отражен в проектной документации и в изысканиях.
6 1140
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