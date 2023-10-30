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Коммунальная авария года: прокуратура возбудила административное дело

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#коммунальная авария #прокуратура
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Коммунальная авария года: прокуратура возбудила административное дело

Прокуратура закончила проверку обстоятельств коммунальной аварии, случившейся на кольце Трубного завода.

Во время проверки прокуратурой выявлены нарушения закона в деятельности ООО «Экотерм», подрядчика МКУ «Управление строительства Липецка».

«ООО «Экотерм»  допущено выполнение работ с отклонением от проектной документации, что повлекло за собой повреждение трубопровода, массовые отключения социальных объектов и жилых районов от подачи холодного водоснабжения. Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении в отношении юридического лица дела об административном правонарушении по статье 7.7 КоАП РФ «Повреждение объектов и систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических сооружений, устройств и установок водохозяйственного и водоохранного назначения», — рассказали GOROD48 об итогах проверки в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Статья 7.7 КоАП РФ предполагает штраф для юридических лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

27 сентября компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор. По данным МЧС, холодная вода была отключена в 180 домах, где живет 22 681 человек. Без воды осталось 861 юридическое лицо, в том числе несколько детских садов и школ. 

Аварию удалось устранить только 1 октября. Директор компании ООО «Экотерм» Кирилл Филонов заявлял GOROD48, что магистральный трубопровод «РВК» в зоне проведения работ стал для компании неожиданностью. Он не был отражен в проектной документации и в изысканиях.
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#коммунальная авария #прокуратура
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Комментарии (6)

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Гость

20 минут назад
Мимо проходил, он не виноват, как он сквозь землю смотреть будет? Его надо на повышение, у него не рас крытый потенциал
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Нормально

23 минуты назад
Принесенные неудобства, и затраты на подвоз воды В среднем 1 руб. 32 копейки за человека +/-..
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Инна

30 минут назад
Нет бы 20 миллионов
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Мимо проходил

33 минуты назад
А того ,кто не указал трубопровод,эту организацию наказали?
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Ну да

49 минут назад
Напугали таким смешным штрафом!
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Житель

58 минут назад
Не смешите такими штрафами)))
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