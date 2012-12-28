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сегодня, 17:52

Ельчанин убедил подростка обокрасть его 93-летнюю прабабушку

Оба стали фигурантами уголовного дела о краже, а взрослый мужчина обвиняется еще и в вовлечении несовершеннолетнего в преступление.

29 января в Ельце обокрали 93-летнюю женщину. По подозрению в преступлении задержаны 35-летний мужчина и 16-летний правнук ельчанки. Возбуждены уголовные дела о краже и вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

«По данным следствия, вечером 29 января этого года пьяный житель Ельца, пообещав подростку деньги и безнаказанность, убедил его совершить кражу из квартиры прабабушки. Воспользовавшись отсутствием 93-летней женщины, обвиняемый помог подростку забраться в квартиру женщины через окно, и похитить из шкафа кошелек с деньгами. Злоумышленники с места совершения преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

И взрослый мужчина и подросток признали вину. Свои показания они подтвердили на месте преступления.  

Как выяснил следователь, подросток из неблагополучной семьи, состоит на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Его мать злоупотребляет спиртным, а воспитанием занимается бабушка. 

«В связи с этим следователем внесено представление об устранении недостатков в работе должностных лиц, ответственных за профилактику», — добавили в СК.

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