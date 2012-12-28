Прогнозы МЧС относительно паводка в Липецке пока не оправдываются

Уровень воды в реке Воронеж остается прежним.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии заместитель руководителя городского управления ГО и ЧС Юрий Рыбкин сообщил о том, что в ручьях и в реке Воронеж в границах Липецка уровень воды остается прежним:— По состоянию на сегодня высота снежного покрова составляет 13 сантиметров при среднегодовой норме в 24. За пять последних дней высота снежного покрова уменьшилась на 11 сантиметров. Запас воды в снеге — 51 миллиметров при норме 74 миллиметра. За пять дней запас воды в снеге уменьшился на 31 миллиметр.Напомним, что в начале марта по прогнозу МЧС паводок в Липецк ждали в третьей декаде марта.Меж тем управление главного смотрителя продолжает готовиться к приходу большой воды — в Липецке паводок обычно начинается тогда, когда в городе уже нет снега. Из многолетних наблюдений следует, что подтопить может 45 улиц частного сектора, где находится более 900 домовладений с населением около трех тысяч человек. Сейчас в приоритете — расчистка пяти километров русел ручьев, реки Липовки, водоотводных канав от поросли и мусора. Одного только ила, по данным председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Звонарева, из таких мест уже вывезли порядка 5,1 тысячи кубометров.МБУ «Управление благоустройства Липецка» продолжает откачивать воду с мест локальных подтоплений. На прошлой неделе АС-машины организации совершили 53 ходки в район Опытной, где откачивали воду из подвалов и с территорий домовладений на улицах Раздольной, Ясной, Лучистой, на улицы Красную, Терешковой, Олега Кошевого, Универсальный проезд.