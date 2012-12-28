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сегодня, 13:29
2

Прогнозы МЧС относительно паводка в Липецке пока не оправдываются

Уровень воды в реке Воронеж остается прежним.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии заместитель руководителя городского управления ГО и ЧС Юрий Рыбкин сообщил о том, что в ручьях и в реке Воронеж в границах Липецка уровень воды остается прежним:

— По состоянию на сегодня высота снежного покрова составляет 13 сантиметров при среднегодовой норме в 24. За пять последних дней высота снежного покрова уменьшилась на 11 сантиметров. Запас воды в снеге — 51 миллиметров при норме 74 миллиметра. За пять дней запас воды в снеге уменьшился на 31 миллиметр.

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Напомним, что в начале марта по прогнозу МЧС паводок в Липецк ждали в третьей декаде марта.

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тем временем дикие утки уже поселились в низине в районе детской областной больницы на улице Московской, которую традиционно подтапливает по весне

Меж тем управление главного смотрителя продолжает готовиться к приходу большой воды — в Липецке паводок обычно начинается тогда, когда в городе уже нет снега. Из многолетних наблюдений следует, что подтопить может 45 улиц частного сектора, где находится более 900 домовладений с населением около трех тысяч человек. Сейчас в приоритете — расчистка пяти километров русел ручьев, реки Липовки, водоотводных канав от поросли и мусора. Одного только ила, по данным председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Звонарева, из таких мест уже вывезли порядка 5,1 тысячи кубометров.

МБУ «Управление благоустройства Липецка» продолжает откачивать воду с мест локальных подтоплений. На прошлой неделе АС-машины организации совершили 53 ходки в район Опытной, где откачивали воду из подвалов и с территорий домовладений на улицах Раздольной, Ясной, Лучистой, на улицы Красную, Терешковой, Олега Кошевого, Универсальный проезд.
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Комментарии (2)

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КОМДИВ
53 минуты назад
Главное чтобы деньги выделенные на борьбу с паводком не растаяли как прошлогодний снег
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Ну
сегодня, 13:41
и хорошо. Пусть так и будет. А как с дорогами, то есть направлениями, в городе? Я точно знаю, что моя "девяточка" последний авто в моей жизни. Понимаю, всякой весной асфальт в России сходит со снегом. Но этот год один из * . Помнятся заголовки по типу "Исполнитель гарантирует... Новое дорожное полотно..." Мне то, что с этого?!
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