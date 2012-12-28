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сегодня, 15:30
5

В Липецке высадят более 700 тысяч цветов

Мэр Евгения Уваркина рассказала о планах муниципального предприятия «Зеленхоз» на эту весну.

«В городе практически растаял снег, начинаем подготовку к посадочному сезону. Специалисты «Зеленхоза» подготовили рассаду – больше 700 тысяч разных цветов. Скоро они украсят улицы Липецка», — написала Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.

В Липецке высадят как многолетние, так и однолетние растения. «Зеленхоз» начнет с центральных улиц: сначала высадит цветы на проспекте Победы, а затем на Кольцевой. 

«Помимо привычных петуний появятся новые сорта пеларгонии, остеоспермума, пентаса и многого другого. Всего же в городе засадим цветами более 10 тысяч квадратных метров клумб», добавила мэр.

озелененение
благоустройство
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Комментарии (5)

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Друг
3 минуты назад
Деревья надо сажать,то спилили. И больше половины завяли какие сажали на лесной ,на франценюка. Либо посадили сухие. Скоро Липецк укатают в асфальт или в плитку.
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Друг
3 минуты назад
Деревья надо сажать,то спилили. И больше половины завяли какие сажали на лесной ,на франценюка. Либо посадили сухие. Скоро Липецк укатают в асфальт или в плитку.
Ответить
Адвокат
23 минуты назад
Цветы это прекрасно. Но в Зеленхозе сами справятся. Лучше бы Липецк подмели. Одна сплошная пыль. Позор
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Юлич
30 минут назад
Деревья здоровые прекратите рубить
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королев
сегодня, 15:36
а мак будет?
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