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Общество
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сегодня, 15:30
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В Липецке высадят более 700 тысяч цветов
Мэр Евгения Уваркина рассказала о планах муниципального предприятия «Зеленхоз» на эту весну.
В Липецке высадят как многолетние, так и однолетние растения. «Зеленхоз» начнет с центральных улиц: сначала высадит цветы на проспекте Победы, а затем на Кольцевой.
«Помимо привычных петуний появятся новые сорта пеларгонии, остеоспермума, пентаса и многого другого. Всего же в городе засадим цветами более 10 тысяч квадратных метров клумб», добавила мэр.
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