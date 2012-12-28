В Липецке высадят более 700 тысяч цветов

Мэр Евгения Уваркина рассказала о планах муниципального предприятия «Зеленхоз» на эту весну.





«В городе практически растаял снег, начинаем подготовку к посадочному сезону. Специалисты «Зеленхоза» подготовили рассаду – больше 700 тысяч разных цветов. Скоро они украсят улицы Липецка», — написала Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.В Липецке высадят как многолетние, так и однолетние растения. «Зеленхоз» начнет с центральных улиц: сначала высадит цветы на проспекте Победы, а затем на Кольцевой.«Помимо привычных петуний появятся новые сорта пеларгонии, остеоспермума, пентаса и многого другого. Всего же в городе засадим цветами более 10 тысяч квадратных метров клумб», добавила мэр.