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Происшествия
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сегодня, 15:11
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На горбатом мосту провалился тротуар
В департаменте градостроительства и архитектуры говорят, что подрядчик приостановил реконструкцию моста.
Как стало известно GOROD48, тротуар обвалился во время бурения шурфа под новую сваю.
В департаменте градостроительства и архитектуры были кратки в описании случившегося: подрядчик приостановил работы по реконструкции путепровода.
Напомним, что торги на реконструкцию моста через реку Липовка на улице Советской выиграло ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22», контракт компания получила по стартовой цене в 96 432 268 рублей.
Мост через водоотводной канал реки Липовки 1948 года постройки — один из самых маленьких в городе. Его длина — 9,6 метра, ширина — 35,8 метра. Иногда мост называют «сталинским» и «горбатым». В последний раз его техническое состояние оценивалось в 2004 году, тогда инженеры АНТЦ «Академархстройцентр» высказались так: «целесообразно строительство нового взамен существующего, так как реконструкция моста требует полной замены пролетных конструкций и береговых устоев, при этом затраты на реконструкцию будут сопоставимы со строительством нового моста».
По контракту подрядчик должен сдать мост в эксплуатацию к 29 ноября следующего года.
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