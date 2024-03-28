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сегодня, 15:11
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На горбатом мосту провалился тротуар

В департаменте градостроительства и архитектуры говорят, что подрядчик приостановил реконструкцию моста.

В центре Липецка на горбатом мосту провалился тротуар. Случилось это в огороженной зоне, там, где в прошлую субботу Уваровская ПМК начала реконструкцию моста. 

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Как стало известно GOROD48, тротуар обвалился во время бурения шурфа под новую сваю. 

В департаменте градостроительства и архитектуры были кратки в описании случившегося: подрядчик приостановил работы по реконструкции путепровода.

Напомним, что торги на реконструкцию моста через реку Липовка на улице Советской выиграло ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22», контракт компания получила по стартовой цене в 96 432 268 рублей.

Мост через водоотводной канал реки Липовки 1948 года постройки — один из самых маленьких в городе. Его длина — 9,6 метра, ширина — 35,8 метра. Иногда мост называют «сталинским» и «горбатым». В последний раз его техническое состояние оценивалось в 2004 году, тогда инженеры АНТЦ «Академархстройцентр» высказались так: «целесообразно строительство нового взамен существующего, так как реконструкция моста требует полной замены пролетных конструкций и береговых устоев, при этом затраты на реконструкцию будут сопоставимы со строительством нового моста».

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По контракту подрядчик должен сдать мост в эксплуатацию к 29 ноября следующего года. 
мост
ремонт
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Не зря
6 минут назад
Повод увеличить смету, за год увеличится раза в 2.
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Т
26 минут назад
Мосты это не наш ,конек, один сокольский с его стыками чего стоит!
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МАЛИНА ШИП
37 минут назад
Мама дорогая!
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Горожанин
50 минут назад
Петровский мост быстрее сделали, а здесь такой маленький полтора года
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