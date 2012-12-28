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Красный уровень объявлен в Хлевенском район
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Общество
109
18 минут назад
Красный уровень объявлен в Хлевенском районе
Для Хоевен кого Района объявленикрасный уровень опасности - угроза атаки БПЛА.
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