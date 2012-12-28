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Общество
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34 минуты назад
Полиция проводит проверку по скандальному видео грязинской стримерши
Женщина в прямом эфире высказалась о теракте «Крокус Сити Холле».
— В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой женщина призывает к совершению насильственных действий и оправдывает их, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. — Материал зарегистрирован в установленном порядке, сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия.
Во время стрима женщина, помимо прочего, сообщила, что ее сын находится на СВО, возмутилась излишним, по ее мнению, вниманием СМИ к теракту, и высказалась по поводу разности жизни в Москве и остальной России.
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