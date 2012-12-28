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13 минут назад

За попытку дать взятку в 100 тысяч рублей сотрудникам ДПС, чаплыгинец осужден на 2 года условно

Житель Чаплыгина управлял машиной пьяным.

Суд признал виновным 49-летнего местного жителя в приготовлении к даче взятки сотрудникам ГИБДД (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Как установило следствие, в ноябре 2024 года мужчина, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, был остановлен инспекторами ДПС. Желая избежать ответственности, он предложил полицейским 100 тысяч рублей прямо в служебном автомобиле.

Сотрудники отказались от денег и сообщили о попытке подкупа в следственные органы. Хотя обвиняемый не признавал вину на следствии, собранных доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора.

Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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