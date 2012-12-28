Сегодня в Липецке: джаз на Комсомольском пруду, как липчане попадают на нелюбимую работу – оказалось, интуиция!
За попытку дать взятку в 100 тысяч рублей сотрудникам ДПС, чаплыгинец осужден на 2 года условно
В Хлевенском районе отменен «красный уровень опасности», по Липецкой области вводится «желтый»
Происшествия
43
13 минут назад
За попытку дать взятку в 100 тысяч рублей сотрудникам ДПС, чаплыгинец осужден на 2 года условно
Житель Чаплыгина управлял машиной пьяным.
Как установило следствие, в ноябре 2024 года мужчина, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, был остановлен инспекторами ДПС. Желая избежать ответственности, он предложил полицейским 100 тысяч рублей прямо в служебном автомобиле.
Сотрудники отказались от денег и сообщили о попытке подкупа в следственные органы. Хотя обвиняемый не признавал вину на следствии, собранных доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора.
Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
0
0
0
0
0
Комментарии