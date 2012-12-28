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Культура
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6 минут назад
Культурное пространство «Библиотека» закрывается
Причина — убыточность проекта.
— «Библиотека» с 2019 года всегда работала в минус за исключением единственного 2021 года, когда мы получили Президентский грант, — отметила Дина Кюнбергер.
Свои новые проекты Дина Кюнбергер будет развивать в культурном пространстве «Прачечная» на Соколе — оно работает уже 2 года. Это помещение тоже арендуют, но там арендная плата заметно меньше.
Пока главный из проектов Кюнбергер — «Театр под деревом». В этом театре 5 актёров, художественный руководитель Иван Карпов и режиссёр Анастасия Соколова. В проектах Дины участвовал даже режиссёр театра Толстого Николай Чебыкин.
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