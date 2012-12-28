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38
6 минут назад

Культурное пространство «Библиотека» закрывается

Причина — убыточность проекта.

Культурное пространство « Библиотека» закрывается 29 апреля. Как рассказала GOROD48 его создатель Дина Кюнбергер, причина — убыточность проекта. Помещение — арендуемое, и вместе с коммунальными платежами оно обходится в 120 000 рублей в месяц. Заработки культурного пространства эти расходы не покрывают.

— «Библиотека» с 2019 года всегда работала в минус за исключением единственного 2021 года, когда мы получили Президентский грант, — отметила Дина Кюнбергер.

Свои новые проекты Дина Кюнбергер будет развивать в культурном пространстве «Прачечная» на Соколе — оно работает уже 2 года. Это помещение тоже арендуют, но там арендная плата заметно меньше.

Пока главный из проектов Кюнбергер — «Театр под деревом». В этом театре 5 актёров, художественный руководитель Иван Карпов и режиссёр Анастасия Соколова. В проектах Дины участвовал даже режиссёр театра Толстого Николай Чебыкин.
Библиотека
Прачечная
Дина Кюнбергер
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