На НЛМК организовали экскурсии для семей сотрудников

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовали экскурсии накануне Дня металлурга. Познакомится с комбинатом приезжают дети, родители и близкие сотрудников.

Экскурсии проходят по двум маршрутам. Один из них, «Город металлургов», для взрослых и детей от 12 лет. Гостям показывают ключевые этапы производства: доменную печь и цех горячего проката.— На экскурсию меня пригласил отец, он работает на НЛМК. Конечно, комбинат поражает своими масштабами. Было интересно узнать о продукции, которую выпускает комбинат, и увидеть процесс производства, — поделился впечатлениями Владислав Медянский.Главные точки маршрута «Промышленное искусство» — уникальные граффити с 3D-эффектом у эстакады доменной печи №6, арт-объект «300 млн тонн горячего проката» и экологический парк «Лебединое озеро». Здесь на пяти гектарах живут 460 птиц, в том числе представители 15 редких и исчезающих видов.— На «Лебедином озере» я была несколько раз. Впервые, еще когда училась в университете, а сегодня решила приехать уже вместе с сыном. Коля давно мечтал здесь побывать, ведь в нашей семье целая династия металлургов. Мы очень рады, что его мечта сбылась, — рассказала Ольга Попова.Участникам экскурсий дарят уникальные подарки – брелоки из оцинкованной стали, которую производят на НЛМК. Такую сталь используют в конструкциях вентиляционных систем и в автомобильной промышленности. Семейные экскурсии продлятся до конца августа.