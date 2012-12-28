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На НЛМК организовали экскурсии для семей сотрудников
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78
42 минуты назад

На НЛМК организовали экскурсии для семей сотрудников

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовали экскурсии накануне Дня металлурга. Познакомится с комбинатом приезжают дети, родители и близкие сотрудников. 

Экскурсии проходят по двум маршрутам. Один из них, «Город металлургов», для взрослых и детей от 12 лет. Гостям показывают ключевые этапы производства: доменную печь и цех горячего проката. 

— На экскурсию меня пригласил отец, он работает на НЛМК. Конечно, комбинат поражает своими масштабами. Было интересно узнать о продукции, которую выпускает комбинат, и увидеть процесс производства, — поделился впечатлениями Владислав Медянский.

Главные точки маршрута «Промышленное искусство» — уникальные граффити с 3D-эффектом у эстакады доменной печи №6, арт-объект «300 млн тонн горячего проката» и экологический парк «Лебединое озеро». Здесь на пяти гектарах живут 460 птиц, в том числе представители 15 редких и исчезающих видов.

— На «Лебедином озере» я была несколько раз. Впервые, еще когда училась в университете, а сегодня решила приехать уже вместе с сыном. Коля давно мечтал здесь побывать, ведь в нашей семье целая династия металлургов. Мы очень рады, что его мечта сбылась, — рассказала Ольга Попова.

Участникам экскурсий дарят уникальные подарки – брелоки из оцинкованной стали, которую производят на НЛМК. Такую сталь используют в конструкциях вентиляционных систем и в автомобильной промышленности. Семейные экскурсии продлятся до конца августа. 

День металлурга
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