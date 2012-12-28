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17 минут назад
Слова грязинской стримерши о теракте в «Крокус Сити» оценит специальная экспертиза
У женщины провели обыск, решение о возбуждении дела еще не принято.
Как сказано в публикации Mvdmedia.ru, полицейские выявили видеозапись стрима, в котором оправдываются события, связанные с насильственными действиями, и содержатся призывы к их совершению.
«Сотрудниками правоохранительных органов установлена личность автора, а также место проведения онлайн-трансляции. По месту жительства женщины проведен обыск. Изъяты предметы, имеющие доказательственное значение.
В рамках проверки назначено комплексное психолого-лингвистическое исследование. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении МВД.
Напомним, что запись стрима женщины разошлась по социальным сетям и мессенджерам в понедельник, и получила широкий общественный резонанс.
На оперативной съемке женщина объяснила свое поведение алкогольным опьянением, которое спровоцировало у нее негативные эмоции.
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