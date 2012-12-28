Атмосферные фронты циклона принесут в Липецкую область ливни и град

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой. Приближающиеся активные фронты циклона с районов Белоруссии принесут в регион кратковременные дожди, местами ливни, грозы, в отдельных районах возможен град. При грозе порывы ветра усилятся до 17 м/сек.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 июля — 23 градуса тепла, что на 2 градуса выше нормы, 20 и 21 июля — 21-22 градуса тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, днем местами ливни, в отдельных районах возможен град. Ветер восточный, 8-13 м/сек, при грозах местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +15 до +20 градусов, днем — от +24 до +29.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +17 до +19 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.День 19 июля стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году — 7 градусов тепла.