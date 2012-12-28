Сегодня в Липецке: джаз на Комсомольском пруду, как липчане попадают на нелюбимую работу – оказалось, интуиция!
За попытку дать взятку в 100 тысяч рублей сотрудникам ДПС, чаплыгинец осужден на 2 года условно
В Хлевенском районе отменен «красный уровень опасности», по Липецкой области вводится «желтый»
Общество
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54 минуты назад
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Под угрозой атаки БПЛА снова Хлевенский район
В Хлевенской районе вновь введен красный уровень.
Хлевенский район под угрозой атаки БПЛА второй раз за этот вечер.
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