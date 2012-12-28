Ликвидация аварии на Опытной продолжается: число отключенных домов может увеличиться

В котлован на месте повреждения трубы затекает вода. Она осложнила работу энергетиков.

«Место повреждения водовода обнаружено, однако работы осложняются глубиной его залегания, обводнением грунта и периодическим подтоплением котлована», — сообщили в «РВК-Липецк».Аварийным бригадам необходимо дренировать отрезок трубопровода. После того, как из трубопровода уйдет вода, они смогут приступить к замене поврежденного участка.«Если для выполнения этих работ придется увеличить район отключения, адреса, попадающие под ограничение водоснабжения, как и актуализированные точки подвоза воды, будут сообщены дополнительно», — добавили в компании.Вода, напомним, отключена по следующим адресам: ул. Степанищева, 11; 13; 15; 17; 19; ул. Пришвина, 1; 3; 3а; 5; 9; 9б; 13, 15; 16; 19; 21;частный сектор: ул. Железнякова, ул. Селекционная, ул. Гусева, ул. Лебедянская, ул. Пугачева, ул. Трубная, ул. Полевая, ул. Можайского, ул. Степанищева, Боевой проезд, ул. Совхозная; ул. Одесская; ул. Станционная, ул. Пришвина; ул. Новотепличная; ул. Ягодная; ул. Раздольная; ул. Новая; ул. Вольная; ул. Отрадная; ул. Утренняя; ул. Лучистая; ул. Ясная; ул. Просторная; пер. Беговой; ул. СНТ Металлург-1, а так же возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.Цистерны с водой подъезжают на улицы Степанищева, 11-17, и Пришвина, 19.