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сегодня, 08:04

Ликвидация аварии на Опытной продолжается: число отключенных домов может увеличиться

В котлован на месте повреждения трубы затекает вода. Она осложнила работу энергетиков.

На улице Железнякова, где вечером 25 марта «Первая сетевая компания» при прокладке кабеля повредила водопровод, продолжаются аварийные работы. 

«Место повреждения водовода обнаружено, однако работы осложняются глубиной его залегания, обводнением грунта и периодическим подтоплением котлована», — сообщили в «РВК-Липецк».  

Аварийным бригадам необходимо дренировать отрезок трубопровода. После того, как из трубопровода уйдет вода, они смогут приступить к замене поврежденного участка.

«Если для выполнения этих работ придется увеличить район отключения, адреса, попадающие под ограничение водоснабжения, как и актуализированные точки подвоза воды, будут сообщены дополнительно»,  — добавили в компании. 

Вода, напомним, отключена по следующим адресам: ул. Степанищева, 11; 13; 15; 17; 19; ул. Пришвина, 1; 3; 3а; 5; 9; 9б; 13, 15; 16; 19; 21;

частный сектор: ул. Железнякова, ул. Селекционная, ул. Гусева, ул. Лебедянская, ул. Пугачева, ул. Трубная, ул. Полевая, ул. Можайского, ул. Степанищева, Боевой проезд, ул. Совхозная; ул. Одесская;  ул. Станционная, ул. Пришвина; ул. Новотепличная; ул. Ягодная; ул. Раздольная; ул. Новая; ул. Вольная; ул. Отрадная; ул. Утренняя; ул. Лучистая; ул. Ясная; ул. Просторная; пер. Беговой; ул. СНТ Металлург-1, а так же возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.

Цистерны с водой подъезжают на улицы Степанищева, 11-17, и Пришвина, 19.
коммунальная авария
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