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19 минут назад
5

«Мешал отдыхать»: 40-летний мужчина прострелил руку мотоциклисту

Житель Льва Толстого выстрелил в проезжавшего мотоциклиста из пневматического ружья. Возбуждено уголовное дело.

Лев-Толстовские полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия в отношении 40-летнего жителя поселка. Поздним вечером 11 июля на улице Коммунистическая поселка Лев Толстой он выстрелил в 25-летнего мотоциклиста из пневматического ружья.

Пуля пробила мотоциклисту предплечье, ему потребовалась медицинская помощь.

«Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что мотоциклист создавал шум и мешал его отдыху. Окончательные мотивы противоправного деяния будут установлены в рамках предварительного следствия», — рассказали в полиции.

стрельба
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Травматолог
4 минуты назад
До свадьбы заживёт.
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Липчанин
4 минуты назад
Не удивлён
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Я
6 минут назад
6 лет дадут! Отличный отдых он себе обеспечил.
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Нонка
6 минут назад
Конечно -жёстко осадил всадника ,но сколько можно трещалки их терпеть-бесят ....
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Суд присяжных
11 минут назад
Оправдать!
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