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Происшествия
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19 минут назад
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«Мешал отдыхать»: 40-летний мужчина прострелил руку мотоциклисту
Житель Льва Толстого выстрелил в проезжавшего мотоциклиста из пневматического ружья. Возбуждено уголовное дело.
Пуля пробила мотоциклисту предплечье, ему потребовалась медицинская помощь.
«Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что мотоциклист создавал шум и мешал его отдыху. Окончательные мотивы противоправного деяния будут установлены в рамках предварительного следствия», — рассказали в полиции.
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