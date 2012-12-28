«Мешал отдыхать»: 40-летний мужчина прострелил руку мотоциклисту

Житель Льва Толстого выстрелил в проезжавшего мотоциклиста из пневматического ружья. Возбуждено уголовное дело.



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Лев-Толстовские полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия в отношении 40-летнего жителя поселка. Поздним вечером 11 июля на улице Коммунистическая поселка Лев Толстой он выстрелил в 25-летнего мотоциклиста из пневматического ружья.Пуля пробила мотоциклисту предплечье, ему потребовалась медицинская помощь.«Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что мотоциклист создавал шум и мешал его отдыху. Окончательные мотивы противоправного деяния будут установлены в рамках предварительного следствия», — рассказали в полиции.