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Происшествия
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38 минут назад
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Пять домохозяек обварились кипятком
У них — глубокие ожоги II-III степени.
Как рассказал GOROD48 его заведующий Илья Копылов, обвалившимся кипятком женщинам от 40 до 80 лет. Все опрокинули на себя содержимое кастрюль и банок с овощами и фруктами. Все не сразу обратились за медицинской помощью, и попали больницу, когда на местах термических травм развились воспаления. К счастью, среди них нет обварившихся вареньем — такие ожоги куда страшнее полученных от обычного кипятка.
— У пациенток — глубокие ожоги II-III степени. Лечение займет две недели минимум, а тех, кому пересажена кожа, больше. Просьба к липчанам — не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медицинской помощью, — сказал врач.
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