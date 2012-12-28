Пять домохозяек обварились кипятком

У них — глубокие ожоги II-III степени.

На этой неделе сразу пять женщин, занимавшихся домашней консервацией, стали пациентками областного Ожогового центра.Как рассказал GOROD48 его заведующий Илья Копылов, обвалившимся кипятком женщинам от 40 до 80 лет. Все опрокинули на себя содержимое кастрюль и банок с овощами и фруктами. Все не сразу обратились за медицинской помощью, и попали больницу, когда на местах термических травм развились воспаления. К счастью, среди них нет обварившихся вареньем — такие ожоги куда страшнее полученных от обычного кипятка.— У пациенток — глубокие ожоги II-III степени. Лечение займет две недели минимум, а тех, кому пересажена кожа, больше. Просьба к липчанам — не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медицинской помощью, — сказал врач.