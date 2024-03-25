«Земля уходит из-под ног»: жители села Сырское жалуются на оползень

Глава сельской администрации уверяет: проблемой занимаются ещё с декабря прошлого года.









Но в сельсовете таких опасений не разделяют: там уверены — ничего критичного нет, тем более, что решением проблемы уже с декабря прошлого года активно занимаются.











— Этим оползнем мы плотно занимаемся с декабря прошлого года. Неоднократно выезжали на место. Сотрудники газовой службы уже переустановили свои столбы. Буквально сегодня электрики ещё раз выедут на обследование — завтра сотрудники Липецкого РЭС переустановят свои столбы, которые покосились в процессе движения грунта. Все заинтересованные службы, все ресурсоснабжающие организации в курсе ситуации. Улица Речная находится на склоне, на бугре в районе старого русла реки Воронеж. Это место «живое». На наш взгляд, причиной движения грунта стали обильные осадки, которые были последние два года. В декабре минувшего года это были дожди. Плюс добавилась очень снежная зима. Но решением проблемы занимаются самые разные службы! Вопросов много и к самим жителям: там находится охранная зона высоковольтных линий. Как они там строились и селились более 20 лет назад? О чём думали? Так что это палка о двух концах. Со своей стороны мы займёмся укреплением склона: как только чуть подсохнет — высадим на склоне молодые низкорослые деревья. Но ещё раз повторю: ситуация не критичная и, в основном, касается так называемых не разграниченных территорий, где проходили коммуникации. В границах сельского поселения проблем нет, — рассказал GOROD48 глава Сырского сельсовета Александр Чурсин. Жители улицы Речной предполагают, что их проблема может повлиять и на повлиять и на Октябрьский мост, до которого где-то 370 метров, и даже просят создать профильную комиссию для оценки обстановки и составления плана действий с дальнейшей реализацией. Они считают, что склон надо укреплять с привлечением проектного института и строителей.Но в сельсовете таких опасений не разделяют: там уверены — ничего критичного нет, тем более, что решением проблемы уже с декабря прошлого года активно занимаются.— Этим оползнем мы плотно занимаемся с декабря прошлого года. Неоднократно выезжали на место. Сотрудники газовой службы уже переустановили свои столбы. Буквально сегодня электрики ещё раз выедут на обследование — завтра сотрудники Липецкого РЭС переустановят свои столбы, которые покосились в процессе движения грунта. Все заинтересованные службы, все ресурсоснабжающие организации в курсе ситуации. Улица Речная находится на склоне, на бугре в районе старого русла реки Воронеж. Это место «живое». На наш взгляд, причиной движения грунта стали обильные осадки, которые были последние два года. В декабре минувшего года это были дожди. Плюс добавилась очень снежная зима. Но решением проблемы занимаются самые разные службы! Вопросов много и к самим жителям: там находится охранная зона высоковольтных линий. Как они там строились и селились более 20 лет назад? О чём думали? Так что это палка о двух концах. Со своей стороны мы займёмся укреплением склона: как только чуть подсохнет — высадим на склоне молодые низкорослые деревья. Но ещё раз повторю: ситуация не критичная и, в основном, касается так называемых не разграниченных территорий, где проходили коммуникации. В границах сельского поселения проблем нет, — рассказал GOROD48 глава Сырского сельсовета Александр Чурсин.

1/14

В редакцию GOROD48 обратился житель улицы Речной в селе Сырское Липецкого района. С декабря прошлого года рядом с его домом «земля уходит из под ног». Из-за оползня рвало водопровод, покосились стойки газопровода, треснула дорога, на метр сдвинулся гараж, заметно опустился грунт. Мужчина бьёт во все колокола и даже подготовил открытое обращение.«В 400 метрах от Октябрьского моста происходит интенсивное движение грунта — оползень. Оползень происходит в районе жилых домов №23-28 в селе Сырское по улице Речной. За последние 5 дней движение грунта в сторону реки составило от 35 сантиметров до 3 метров по горизонтали и от 34 сантиметров до 2,5 метра по вертикали. Движение грунта продолжается и составляет от 5 до 10 сантиметров в сутки на разных участках. Оползень затронул коммуникации: сползли деревья на высоковольтные провода, что привело к возгоранию. Сотрудники Россетей выпилили деревья, устранив причину возгорания. Также уже трижды рвало водопровод. Опоры воздушной линии газопровода наклонились. Вызванные нами сотрудники газовой службы освободили участок трубопровода от хомутов для распределения напряжения. Наклонились три столба ЛЭП, при этом один имеет уклон 32 сантиметра на 1,5 метра (20%) и наклонен в сторону газовой трубы. Два других столба имеют уклон 5 сантиметров на 1,5 метра (3,34%). Асфальт на дороге пришел в негодность. Дорога покрыта множеством трещин размером от 2 до 30 сантиметров. В трех местах появился сильный перепад, который не позволяет проехать легковым машинам. Рядом с дорогой теперь обрыв глубиной более метра! Грунт двигается вместе с частью подпорных стен и лестницы дома №26. Грунт выплывает из под дома, что ставит под угрозу безопасное проживание в нем. Мы постоянно информируем о движении главного инженера горгаза для недопущения аварии. Неоднократно вызывали представителей Россетей по поводу наклоненных столбов, пока никто не может дать ответ, когда столбы поправят. Звонили в МЧС в пятницу 22 марта, где нам ответили, что они только передают информацию главе администрации», — говорится в обращении.