К Дню города в эксплуатацию сдадут «южные ворота» Липецка

По техзаданию двухкилометровое Воронежское шоссе подрядчик должен отремонтировать в августе, но дал обещание ускориться, чтобы уйти с чрезвычайно востребованной дороги в июле.

Вчера в Липецке официально стартовал дорожный сезон. Подрядчик вышел на Воронежское шоссе.Оно разбито донельзя. Конечно, те ямы, которые грозили потерей колеса, силами муниципального управления благоустройства заделывали литой асфальтобетонной смесью даже в морозы, но на дороге остались те, что поменьше. Но и они начали исчезать под фрезой, съедающей в минуту до полуметра старого асфальта в длину и более пяти сантиметров в глубину. Образующаяся крошка падает в кузова грузовиков, которые едут на улицу Фабричную в поселок Дачный: из такого рода отходов там отсыплют дорогу.Компании «Инфинити Групп» после фрезерования верхнего изношенного слоя покрытия предстоит уложить два новых слоя асфальтобетона. Начальник отдела капитального строительства организации Сергей Костин говорит, что помимо обновления 36 тысяч кв.м дороги длиной 2,1 километра необходимо будет обновить асфальт в существующих пешеходных зонах, заменить бортовые камни на остановках и сами остановочные павильоны.Воронежское шоссе — южные ворота Липецка. На четырехполосной дороге очень большой трафик. Поэтому за медленно ползущей фрезой, которая сегодня работает в районе кольцевой развязки у памятника Танкистам, с такой же скоростью плетется транспорт. Но это временное явление — чем дальше в сторону «Ашана» двигается фреза, тем быстрее рассасывается пробка. Чтобы не заблокировать движение, подрядчик после окончания фрезерования начнет укладку выравнивающего слоя асфальтобетона и позже верхнего на одной из полос. При этом финишный слой такого пирога дорожники будут укладывать ночью.— У нас есть опыт дорожных работ на таких оживленных магистралях без перекрытия движения транспорта. В прошлом году таким образом этот же подрядчик таким образом укладывал асфальт на улице Московской с сопоставимым с Воронежским шоссе трафиком. И обошлось без эксцессов. Мы учитываем утренние и вечерние часы пик, понимаем, сколь востребован Воронежский выезд липчанами. Поэтому мы и приняли решение укладывать верхний слой асфальта ночью на этом объекте, кстати, прекрасно освещенном, — прокомментировал ход работ на Воронежском шоссе вице-мэр Николай Дергунов.Обновление «южных ворот» Липецка обойдется бюджету в 91 млн рублей. По техзаданию подрядчик должен сдать объект заказчику, управлению главного смотрителя, в августе. Однако с учетом чрезвычайной востребованности этого шоссе Сергей Костин пообещал закончить работы раньше, к Дню города. Параллельно «Инфинити Групп» обновит асфальт на улице Ударников на Сырском Руднике, которая вошла в пакет дорог, ремонт которых обязана осуществить эта подрядная организация.По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом сезоне перед городской администрацией стоят амбициозные планы: отремонтировать 32 километра дорог на 34 улицах, войти в двухлетнюю программу реставрации мостов. На это еще в прошлом году мэрии выделили 1,7 млрд рублей.Уже начались работы и на улице Папина. В длину она примерно такая же, как и Воронежское шоссе — 2,2 км. Но мороки на этой улице будет куда больше, ведь подрядчику, компании «СДК», будет необходимо синхронизировать свои действия с работой сразу двух сетевых организаций — «РВК-Липецк» и «Квадры». Эти ресурсные компании пошли навстречу мэрии, максимально сдвинув свои инвестиционные программы, чтобы все было сделано по уму: сначала под дорогами проложены трубы, потом сверху — асфальт.Подрядчик «РВК-Липецк», компания «ТВЭС», уже выкапывает параллельно существующему старому водопроводу глубокую канаву под новый трубопровод по крайней левой полосе дороги. Ковш трактора едва не чиркает по существующей трубе, выбирая грунт. Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев просит подрядчика быть внимательным, ведь одно неловкое движение — и Липецку гарантирована очередная коммунальная авария.«РВК-Липецк» обещает сделать свою часть работы за два с половиной месяца. За это время энергетики проложат километровый трубопровод от пересечения улицы Папина с улицами Юных Натуралистов и Союзной. Но уже 5-7 апреля этот участок дороги перекроют полностью, ведь на другой ее стороне «СДК» начнет менять бордюры и ремонтировать пешеходную дорожку.— Согласен, любой дорожный ремонт создает неудобства водителям. Но что делать? Сроки ремонтов будут длиннее, если не перекрыть в этом участке движение транспорта. Страшно себе представить, если в выкопанную канаву под укладку водопровода вдоль дороги ночью влетит какой-то лихач на машине. При всем при том «РВК» будет стараться выполнить свою часть работы максимально быстро, за два с половиной месяца. Подрядчик нас заверяет, что к Дню города отремонтирует эту часть улицы. Максимально оперативно поменять старые трубы на новые после окончания отопительного сезона нам пообещали и в Квадре», — сказал Николай Дергунов.Для жителей частного сектора на перекрытом участке улицы оставят открытым проезд по улице Союзной, подъезды к коммерческим предприятиям, в частности, к автосалонам.Весь комплекс дорожных работ по улице Папина «СДК» сделает за 181,8 млн рублей. Сюда помимо нового асфальта на дороге и в пешеходных зонах войдет обновление светофорных объектов, дорожных знаков, разметка.Пока погодные условия не позволяют работать горячим асфальтом, МБУ «Управление благоустройства Липецка» продолжает латать литым асфальтом аварийные ямы. Сегодня, например, термос-бункер с разогретой до 200 градусов смесью можно было видеть на улице Ангарской. Всего с начала холодов литым асфальтом были заделаны 6,4 тысяч кв.м ям на 319 участках улично-дорожной сети города. Самыми проблемными в этом плане были улицы Ковалева, Студеновская, Плехановский спуск. Все они, кстати, попали в дополнительную программу ремонта дорог на выделенную муниципалитету губернатором 250-миллионную субсидию. Как только на торгах определится исполнитель работ, он начнет латать не пережившие эту зиму проблемные дороги горячим асфальтом.