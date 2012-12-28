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11 минут назад

«Потому что вертится Земля»

Это, возможно, одна из причин коммунальной аварии на магистральном водопроводе в районе Опытной станции.

Сегодня на сессии Липецкого городского Совета депутат Николай Двугрошев спросил у председателя ЖКХ мэрии Сергея Ходякова о причинах случившейся в понедельник крупной аварии на сетях «РВК-Липецк»:

— Почему какая-то организация снова пробила водопровод? Это что, неточности на картах, на планшетах? Что вас там со схемами?

Говоря «снова», депутат имел ввиду аварию сентября прошлого года, когда компания «Экотерм», пробила буром 400-миллиметровый водопровод на улице Гагарина. Тогда ее директор Кирилл Филонов заявил GOROD48, что магистральный трубопровод в зоне проведения работ стал для компании неожиданностью, так как не был отражен в проектной документации и в изысканиях.

Сергей Ходяков ответил, что департаменту ЖКХ еще не ясны причины коммунальной аварии на улице Железнякова, оставившей без воды часть домов на улицах Степанищева, Пришвина, в частном секторе в районе Опытной станции. Что сейчас главная цель — устранить утечку и вернуть воду людям. Но председатель департамента предположил, что причиной попадания бура в трубу мог быть и человеческий фактор, и даже... движение земли.

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ЧП на водопроводе случилось на территории бывшего АО «Тепличное», где сейчас строят первые дома ЖК «Авторский» — от улицы Железнякова стройплощадку отделяет глухой железобетонный забор

Вице-спикер Борис Понаморев попросил Сергея Ходякова взять под личный контроль ликвидацию последствий этой коммунальной аварии:

— Нам нужна актуализация схем проложенных коммунальных сетей, иначе мы будем и дальше их рвать!

GOROD48 выяснил, что в трубу «РВК-Липецк» вонзился бур «Первой сетевой компании». Нам удалось взять комментарий у ее руководителя Алексея Кирпича.

Он сообщил, что компания выполняла заказ «РВК-Липецк» на прокладку электрокабеля в районе улицы Железнякова методом прокола под грунтом. После согласования с заказчиком и с департаментом градостроительства и архитектуры мэрии всех деталей «Первая сетевая компания» получила разрешение на работы в определенном коридоре, в котором не было никаких коммуникаций.

— По предварительной оценке, требующей подтверждения, мы попали буром в 400-миллиметровый водопровод, который по документам должен был находиться в пяти метрах от выделенного коридора. Как так получилось, что труба оказалась в нашей зоне работ, неизвестно.

Алексей Кирпич говорит, что сразу после аварии его компания предложила «РВК-Липецк» всю необходимую помощь в скорейшем восстановлении пробитого водопровода.
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