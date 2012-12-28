Для Школы креативных индустрий по значительно завышенным ценам покупали шторы и кондиционеры

Счетная палата Липецка установила в деятельности администрации города финансовых нарушений и фактов неэффективного использования бюджетных средств в 2023 году на 374 миллиона рублей — почти в три раза больше, чем в 2022 году.

Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова рассказала депутатам горсовета о деятельности ведомства в прошлом году.Аудиторы проверили расходование не всех средств муниципального бюджета, а лишь 9,7 млрд рублей из 23,9 миллиарда, установив более 140 случаев финансовых нарушений — на 298,9 млн рублей. Кроме того, отметили неэффективное использование еще 74,7 миллиона. Марина Зиборова констатировала: нарушений выявлено в 2,9 раза больше, чем при проверках бюджета в 2022 году.Председатель Счетной палаты отметила, что, как и прежде, выявлены факты некачественного выполнения работ, быстрой утраты потребительских свойств товаров и услуг в ходе эксплуатации новых зданий и объектов благоустройства, приведя в пример сломанные малые архитектурные формы и разрушенный асфальт. Также Марина Зиборова подчеркнула, что в актах выполненных работ порой не указаны конкретные объекты, на которые были потрачены бюджетные средства, что затрудняет контроль над объемами и качеством работ.В своем выступлении Марина Зиборова рассказала депутатам о некоторых примерах нерационального использования бюджетных средств. Так, проверяя расходы выделенных в 2022 году на новогоднее убранство площади у ДС «Звездный» 19,4 млн рублей, аудиторы выявили факт завышения цен на елочки. Если в Воронеже для украшения города их покупали по 1 600 рублей за штуку, то у нас — по 2 400. По мнению проверяющих, управление главного смотрителя некачественно проработало рыночные предложения, что привело к переплате почти полумиллиона рублей при покупке 530 деревьев.Многочисленные нарушения выявлены в ходе проверки законности и эффективности использования средств, потраченных на капремонт здания под Школу креативных индустрий и приобретение оборудования для нее. Так, за общестроительные работы излишне переплачены 819 тысяч рублей. Аудиторы при визуальном осмотре установили некачественно окрашенные стены почти во всех помещениях, а на полу четвертого этажа нашли вздувшееся полимерное покрытие. Выборочной проверкой выявлено завышение цен на вентиляцию, кондиционеры, рулонные шторы в 2-7 раз от рыночных. Общая сумма переплаты превысила 13,8 млн рублей.Новую муниципальную программу «Мой двор» Счетная палата Липецка оценила как малоэффективную в 2022 году, указав, что из выделенных на ее реализацию 159,7 млн рублей освоено 130,4 миллиона, или 81,7% средств. Аудиторы отметили, что по пяти контрактам нарушены сроки исполнения работ, но почему-то в адрес исполнителей заказчик не направил претензий.На школьное питание в 2022 году потрачено 332,2 млн рублей из выделенных 387 миллионов — на торгах мэрия сэкономила 54,7 миллиона. Счетная палата указала, что при этом двухнедельное меню для учеников 1-4 классов из числа льготников не соответствовало требованиям СанПина по массе порций и по калорийности. И вообще недовольны школьными завтраками и обедами были, в среднем, 15% учащихся, а в некоторых школах — больше 40%.— Заниженные требования в техническом задании к массе порций и калорийности, возможно, являются одной из причин снижения суммы контрактов по результатам конкурсов, проведенных в декабре 2022 года и августе 2023 годов относительно начальной максимальной цены, которое составило от 30% до 36%, — отметила Марина Зиборова.А еще было указано, что из бюджета города на удовлетворение исков водителей, повредивших машины на городских дорогах, в 2022 году потрачено без малого 14 млн рублей — на 9,5 миллиона больше, чем в 2021-м. Причинами обращения водителей в суды Марина Зиборова назвала сверхнормативную ямочность на дорогах, выделив особо улицы Ковалева, Хренникова, Расковой, Майскую, Краснозаводскую, Сырскую, Индустриальную, Товарный проезд, где с января по апрель произошло большое количество ДТП.По итогам проверок устранено финансовых нарушений на 256,2 млн рублей. Три акта проверок направлены в правоохранительные органы, по двум — возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения оштрафованы четыре должностных лица.