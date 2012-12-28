Дело о поджоге макета фотовыставки в Парке Победы направлено в суд

45-летнего липчанина обвиняют в повреждении объекта, увековечившего память защитников Отечества.

«Своими действиями злоумышленник обезобразил внешний вид как самих портретов защитников Отечества, так и всей фотовыставки, посвященной лицам, защищавшим Отечество и его интересы в период Великой Отечественной войны, чем оскорбил чувства граждан, которые чтят их память и обеспечивают защиту исторической правды. Тем самым злоумышленник причинил ущерб историко-культурному значению выставки с изображением героев Великой Отечественной войны, а также материальный ущерб государству на сумму 9 267 рублей», – сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



В суд направлено уголовное дело в отношении 45-летнего липчанина: по версии следствия, 2 июля прошлого года около 10:30 в Парке Победы пьяный мужчина умышленно поджег макет фотовыставки с изображением защитников Родины.На макете фотовыставки были изображены высшие военные руководители Красной Армии в период Великой Отечественной войны. Например, липчанин выжег зажигалкой глаза маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому.Следственным комитетом действия липчанина квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ – повреждение расположенного на территории России объекта, посвященного лицам, защищавшим Отечество и его интересы в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко-культурному значению такого объекта. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.