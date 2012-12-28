«Собаки нас выживают»: жители Студёных Хуторов недовольны соседством с приютом для животных
Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»
Общество
393
сегодня, 13:41
8
Дело о поджоге макета фотовыставки в Парке Победы направлено в суд
45-летнего липчанина обвиняют в повреждении объекта, увековечившего память защитников Отечества.
На макете фотовыставки были изображены высшие военные руководители Красной Армии в период Великой Отечественной войны. Например, липчанин выжег зажигалкой глаза маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому.
«Своими действиями злоумышленник обезобразил внешний вид как самих портретов защитников Отечества, так и всей фотовыставки, посвященной лицам, защищавшим Отечество и его интересы в период Великой Отечественной войны, чем оскорбил чувства граждан, которые чтят их память и обеспечивают защиту исторической правды. Тем самым злоумышленник причинил ущерб историко-культурному значению выставки с изображением героев Великой Отечественной войны, а также материальный ущерб государству на сумму 9 267 рублей», – сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Следственным комитетом действия липчанина квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ – повреждение расположенного на территории России объекта, посвященного лицам, защищавшим Отечество и его интересы в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко-культурному значению такого объекта. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
0
0
0
1
0
Комментарии (9)