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сегодня, 13:41
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Дело о поджоге макета фотовыставки в Парке Победы направлено в суд

45-летнего липчанина обвиняют в повреждении объекта, увековечившего память защитников Отечества.  

В суд направлено уголовное дело в отношении 45-летнего липчанина: по версии следствия, 2 июля прошлого года около 10:30 в Парке Победы пьяный мужчина умышленно поджег макет фотовыставки с изображением защитников Родины.

На макете фотовыставки были изображены высшие военные руководители Красной Армии в период Великой Отечественной войны. Например, липчанин выжег зажигалкой глаза маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому.

«Своими действиями злоумышленник обезобразил внешний вид как самих портретов защитников Отечества, так и всей фотовыставки, посвященной лицам, защищавшим Отечество и его интересы в период Великой Отечественной войны, чем оскорбил чувства граждан, которые чтят их память и обеспечивают защиту исторической правды. Тем самым злоумышленник причинил ущерб историко-культурному значению выставки с изображением героев Великой Отечественной войны, а также материальный ущерб государству на сумму 9 267 рублей», – сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. 

Следственным комитетом действия липчанина квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ – повреждение расположенного на территории России объекта, посвященного лицам, защищавшим Отечество и его интересы в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко-культурному значению такого объекта. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (9)

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Сначала новые
1
16 минут назад
Этой стране ничего не поможет
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Созерцатель
4 минуты назад
Не списывай с моей методички.
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Дуся
18 минут назад
45, не 15 как бы.
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Викторм
23 минуты назад
Господи, сколько же идиотов вокруг бегает...
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Зиновий
31 минуту назад
Ему психиатрическую экспертизу делали? Вроде 45 лет а поступки не соответствующие возрасту. Его не мешало бы на несколько годков в плеханово положить - подлечить принудительно, заодно и от алкоголя. А то дадут штраф по суду, а с него взять нечего.
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Вован
19 минут назад
Каждого второго можно в Плеханово отправлять. И если на людях ведут себя нормально, то не факт, что дома по пьяни не устраивают разборки. Там столько мест нет.
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Юрист
45 минут назад
В цивилизованных странах лет на 5 бы уехал на стройки капитализма.
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Патриот
18 минут назад
Так эту методичку не только мне выдали?!
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