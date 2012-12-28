На улице Бехтеева спортплощадка вдруг стала частной

Оказалось, что так управляющая компания и местные жители спасают ее от вандалов.

Житель ЖК «Виктория» на улице Бехтеева рассказал GOROD48 о неожиданно закрытой для входа спортивной площадке. На днях он увидели на ее заборе таблички «Частная территория».Директор УК «Аист» Владимир Фарафонов пояснил GOROD48, что мера эта вынужденная: почти сразу после начала работы площадки на ней испортили несколько тренажеров.Коммунальщики поговорили со старшими по домам и пришли к следующему решению. УК берет площадку в аренду, чтобы поддерживать на ней чистоту и порядок, установить камеры наблюдения — немного увеличит плату за содержание жилья. Площадка останется закрытой, но домофонные ключи будут подходить и к замку на ее калитке.На следующую неделю назначено собрание собственников жилья, на котором им предложат утвердить это решение.