Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Общество
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сегодня, 13:06
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На улице Бехтеева спортплощадка вдруг стала частной
Оказалось, что так управляющая компания и местные жители спасают ее от вандалов.
Директор УК «Аист» Владимир Фарафонов пояснил GOROD48, что мера эта вынужденная: почти сразу после начала работы площадки на ней испортили несколько тренажеров.
Коммунальщики поговорили со старшими по домам и пришли к следующему решению. УК берет площадку в аренду, чтобы поддерживать на ней чистоту и порядок, установить камеры наблюдения — немного увеличит плату за содержание жилья. Площадка останется закрытой, но домофонные ключи будут подходить и к замку на ее калитке.
На следующую неделю назначено собрание собственников жилья, на котором им предложат утвердить это решение.
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