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1457
сегодня, 13:06
30

На улице Бехтеева спортплощадка вдруг стала частной

Оказалось, что так управляющая компания и местные жители спасают ее от вандалов.

Житель ЖК «Виктория» на улице Бехтеева рассказал GOROD48 о неожиданно закрытой для входа спортивной площадке. На днях он увидели на ее заборе таблички «Частная территория».



Директор УК «Аист» Владимир Фарафонов пояснил GOROD48, что мера эта вынужденная: почти сразу после начала работы площадки на ней испортили несколько тренажеров.

Коммунальщики поговорили со старшими по домам и пришли к следующему решению. УК берет площадку в аренду, чтобы поддерживать на ней чистоту и порядок, установить камеры наблюдения — немного увеличит плату за содержание жилья. Площадка останется закрытой, но домофонные ключи будут подходить и к замку на ее калитке.

На следующую неделю назначено собрание собственников жилья, на котором им предложат утвердить это решение.
спортплощадка
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Комментарии (30)

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Как гость
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Сначала новые
Походу
5 минут назад
Местные жители не знают что 90е закончились
Ответить
соберитесь
10 минут назад
кому нужна площадка и постройте,администрация поможет.
Ответить
почему
14 минут назад
мамы у вас такие дети вандалы.надо лучше воспитовать,а если не можете пиняйте на себя.
Ответить
Гарик
16 минут назад
Правильно сделали. Пусть остальные добиваются у себя детские площадки. И камеры должны быть что местное быдло знало, что придется отвечать.
Ответить
Может
25 минут назад
У нас в Сселках поликлинику ВОП тоже кому нибудь продать.
Ответить
Валентина
48 минут назад
ЖК Виктория это огромный муравейник из четырех домов по 23-25 этажей Площадка строилась только для нужд жителей же Виктория, ту она входила в стоимость квадратного метра при покупке и сейчас они будут платить за ее содержание. Надеемся ее все таки откроют, тк мы ждём уже 10 лет эту площадку У соседей уже дети выросли, а в элитном же до сих пор нет площадки.
Ответить
Александр
27 минут назад
А зачем здесь люди с других районов? Гуляйте, общайтесь... Но площадка принадлежит только нашему ЖК.
Ответить
нет
20 минут назад
А зачем здесь люди с других районов? Гуляйте, общайтесь... Но площадка принадлежит только нашему ЖК. значит как детский сад к МКД так общий а как площадка так конкретного дома?
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Александр
14 минут назад
значит как детский сад к МКД так общий а как площадка так конкретного дома? Это тоже не порядок. Один ЖЕ или один микрорайон- один (два) детсад или школа с примерным расчётом мест (рождаемость низкая, надо рассчитывать реально, а не с избытком). Вспомните (зайдите и посмотрите( в старых районах так и есть: один-два садика, одна-две школы на район.
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Вика
41 минуту назад
Да совсем немного мы будем доплачивать. Не смертельно. Но хоть порядок будет.
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Светлана
9 минут назад
Да совсем немного мы будем доплачивать. Не смертельно. Но хоть порядок будет. Вы знаете сумму оплаты?
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Ну
56 минут назад
Если на три района, то остальные районы пусть хлопочат чтобы и им площадку установили. Вообще, на один дом должны быть по одной площадке, и размеры площадки должны прямо пропорционально соответствовать этажности и домов,
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Александр
18 минут назад
Поправлю. Не на дом, а на ЖК. Или микрорайон. Но в целом Вы правы.
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Липчанин
57 минут назад
90е вернулись
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Интересно
59 минут назад
А залоговый аукцион проводили?
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Александр Н.
сегодня, 13:24
Сколько же у нас проживает в городе дикарей,что дальше будет один Господь знает.
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