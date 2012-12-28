Липецкая вечЁрка: кровавые разборки, обварившиеся кипятком хозяйки и залитая школа

Сегодня, 18 июля, полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве на стрелка, который ранил мотоциклиста, в ожоговом центре лечатся сразу пять женщин, обварившихся при домашнем консервировании, и в грязинской школе, стоимостью в миллиард рублей, обвалились потолки.