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Липецкая вечЁрка: кровавые разборки, обварившиеся кипятком хозяйки и залитая школа
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12 минут назад

Липецкая вечЁрка: кровавые разборки, обварившиеся кипятком хозяйки и залитая школа

Сегодня, 18 июля, полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве на стрелка, который ранил мотоциклиста, в ожоговом центре лечатся сразу пять женщин, обварившихся при домашнем консервировании, и в грязинской школе, стоимостью в миллиард рублей, обвалились потолки.

Кровавая разборка произошла 11 июля на улице Коммунистической в поселке Лев Толстой. 40-летний местый житель выстрелил в проезжавшего мимо 25-летнего мотоциклиста из пневматического ружья. Пуля пробила байкеру предплечье.

Стрелок позже пояснил, что мотоциклист шумел и мешал ему отдыхать.

Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Как ни странно, но комментаторы GOROD48, правда, с оговорками, но поддержали стрелка.

«Мужик, конечно, перегнул палку, но эти рокеры уже задолбали. Почему нельзя уехать подальше от города? То они разбудят, то сирены, а ведь людям на работу рано вставать. Путь едут на трассу, поближе к фурам, и подальше от поликлиник и больниц», — считает Лола.

«Конечно, это жестоко. А в два, три ночи ехать по поселку с реактивным звуком это норма? Эти мотогонщики ни о ком не думают, что люди слушают и думают, то ли дрон летит, то ли что похуже. Достали уже всех, а управы никакой. Нервы на пределе у всех», — добавили Пенсионеры.

«Вопрос! Почему наряды ГАИ ночью не отлавливают этих безмозглых дебилов, которые носятся по жилым кварталам на бешенной скорости с бешенным рычанием?» — спросил Трактор.

Сегодня Следком возбудил уголовное дело в отношении подростков, которые неделю назад избили на проспекте Мира  58-летнего мужчину, направлявшегося на рыбалку. 

По данным GOROD48, потерпевший впал в кому, и находится в реанимации. У него — множественные травмы, перелом ребер, сотрясение мозга, субдуральная гематома — скопление крови между мозговыми оболочками.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц». Подозреваемых пока двое. Одному из них 15 лет, второму — 16.

Сразу пять женщин от 40 до 80 лет, занимавшихся домашней консервацией, стали пациентками областного Ожогового центра. Они опрокинули на себя содержимое кастрюль и банок с овощами и фруктами. Причем сначала не особо переживали и к врачам не пошли. Но когда на местах термических травм развились воспаления, обратились за медицинской помощью.

К счастью, среди них нет обварившихся вареньем — такие ожоги куда страшнее полученных от обычного кипятка.

Сегодня в грязинской школе № 1 случился потоп:  обвалились подвесные потолки.


Эту школу, стоимостью 1,2 миллиарда рублей сдали в 2022 году.

Владелец строившей школу компании «Липецксантехмонтаж-1» Андрей Бугаков рассказал, что причиной потопа стало повреждение ливневой канализации.

— Школу залило из лопнувшей трубы ливневой канализации: вся вода с кровли потекла по ней внутрь здания, — сказал строитель, пообещавший все восстановить: здание еще находится на гарантии. 

«Всякое бывает. Главное сейчас, за оставшиеся полтора месяца реанимировать школу. А потом искать, кто и как принимал ее у строителей. И строителей, которые кое-как построили здание для наших детей. Это повезло, что дети не пострадали», — написал Роман.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +26 до +28 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, грозы.

И оборотите внимание, 19 июля, в центре города изменится схема движения транспорта.
вечЁрка
стрельба
драка
ожоги
потоп
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