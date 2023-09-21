Общество

сегодня, 16:48

Основной подрядчик мэрии отказался выполнять свои обязательства по программе «Мой двор»

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#программа «Мой двор»
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Основной подрядчик мэрии отказался выполнять свои обязательства по программе «Мой двор»

Администрация Липецка разорвала контракт на асфальтирование дорог и укладку плитки в 32 из 35 дворов-участников программы благоустройства и спешно нашла нового исполнителя для 21 объекта. Из-за большого объема работ реализацию программы «Мой двор» на 11 территориях перенесли на следующий год.

Как уже сообщал GOROD48, в этом году, памятуя отрицательный опыт прошлого года, когда лишь 25% работ по программе «Мой двор» были выполнены вовремя, департамент развития территории решил организовать работу по-иному: провести конкурсы на отдельные виды работ, а не по каждому из дворов. Департамент летом проторговал три лота на общестроительные работы (асфальт, плитка) на 12, 35 и 50 млн рублей соответственно, 10 миллионов выделил на резиновое покрытие детских площадок, еще 10 миллионов — на озеленение, 7 миллионов — на урны, 8 миллионов — на скамейки. Оставшиеся 43 миллиона рублей было решено потратить на освещение, ограждение, детское игровое и спортивное оборудование. Но и эта тактика не привела к запланированному результату. Компания «СУ-1», исполнитель самого крупного, 85-миллионого контракта, отказалась от своих обязательств!

— Нас это нас шокировало. 24 июля мы подписали с «СУ-1» контракты на 35 миллионов рублей и на 50 миллионов рублей на асфальтирование дорог и мощение пешеходных зон плиткой, а 15 августа у подрядчика сменились учредитель и директор. Некоторое время новое руководство избегало с нами контактов. Потом на встречу с главой Липецка Евгенией Уваркиной пришли юрист и прораб подрядчика и заявили, что не смогут выполнить взятые на себя обязательства. Учредитель и директор «СУ-1» Мраз Мстоян несмотря на настоятельную просьбу главы города на встречу не явился, — рассказала GOROD48 куратор программы «Мой двор», начальник отдела благоустройства территории МКУ «Центр развития территории» Мария Золотарева.

Мэрия отказалась разорвать контракт по обоюдному согласию, на чем настаивал юрист «СУ-1». Городская администрация обратилась в УФАС по Липецкой области, где сделала это в одностороннем порядке. Параллельно департамент развития территорий проторговал укладку асфальта и плитки по 21 адресу заново.

— Эти работы должны быть сделаны в первую очередь, ведь за ними идут все остальные: обустройство резинового покрытия детских площадок, ограждение, установка игрового и спортивного оборудования, освещение, озеленение, урны и скамейки, — говорит Мария Золотарева.

В итоге эти самые 85 млн рублей поделили на две части. В восемь лотов попал 21 двор. Компания «Инфинити Групп» будет заниматься асфальтом и плиткой во дворах на улицах Российской, Московской, углу проспекта Мира и улицы Зои Космодемьянской. Обустройством дворов в 9-м и 15-м микрорайонах, на улицах Качалова, Опытной, Центральной, Краснознаменной, Ильича, Стаханова, Гоголя, Юных Натуралистов, бульваре Есенина и проспекте Победы будет заниматься ООО «Диксет». ООО «СК «Липецк» взялось за дворы в Военном городке и на улице Терешковой. ООО «ЛидерСтрой» заасфальтирует дворы на улицах Московской, Баумана и Горняцкой. ООО «МФ-Липецк» обязалось уложить плитку и заасфальтировать дворы на улицах Плеханова и Пролетарской. Общая цена работ по этим контрактам — 66,1 млн рублей. Контракты с новыми подрядчиками мэрия подпишет 26 сентября.

— По итогам новых торгов все выигравшие подрядчики подтвердили, что выполнят работы по своим обязательствам в этом году, — сказала Мария Золотарева.  

Работы по остальным 11 дворам, где под новое покрытие попадают большие площади во дворах, заказчик из-за рисков по погодным условиям перенесет на весну следующего года.

По словам Марии Золотаревой, это сделано по согласованию с жителями. Сами торги департамент развития территории проведет в октябре. У подрядчика будет возможность по ценам этого года приобрести необходимые ему строительные материалы.

В следующем году будут отремонтированы дворы по улицам Фрунзе, 30 и 32, Студеновской 5, 9 и 11, Сьтуденовской, 20, Белянского, 10, Ушинского 24, 26 и 30, Ангарской 7 и 11, Катукова, 43, Кривенкова, 7а, Меркулова 24 и 26, Стаханова 30 и 30а, Чапаева 2 и 4, Московской, 31, Водопьянова 25, 29 и 31, Невского 10, Суворова 1 и 3, Мичурина 16 и 16а, Толстого 40 и 42, Минской 4б и 4б/1, переулке Балакирева, 1.

P.S. С самым маленьким контактом, на 12 млн рублей, на асфальтирование и укладку плитки по трем адресам программы «Мой двор», проблем нет. Работы по нему ведет компания «Инфинити Групп».
5 675
#программа «Мой двор»
4

Комментарии (5)

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Бабка вторая

8 минут назад
Заверните пожалуста урну за миллион
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Липецкие басни

40 минут назад
7000000₽ на урны выделяют, сколько одна урна стоит, будьте добры озвучить по всем семи урнам.
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Эхо

43 минуты назад
Программа.... Ералаш....
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Вовик

55 минут назад
Такое ощущение что наши управленцы неадекватны, опять кинули?!И опять знакомые фамилии, только под другим названием фирм.Почему вы не хотите иметь дело с серьёзными организациями, больше просят? Так и качество работы будет на порядок лучше! Скупой дважды платит, хотя может и преступный сговор!
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санитар

58 минут назад
Когда на транспорте будет такая же взаимостраховка от невышедших в рейс автобусов? Объявите конскую премию за выполнение пропущенного недобросовестным перевозчиком рейса (за его же счёт), и транспорт будет ходить бесперебойно!
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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