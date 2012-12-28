Ребёнок заказал 140 товаров на 160 тысяч рублей: липчанка отсудила у маркетплейса 13 900 рублей за доставку

Женщина попыталась отменить ошибочный заказ спустя всего 13 минут после того, как он был оформлен. Но интернет-магазин отказал.

Мировой судья судебного участка № 10 Правобережного судебного района Липецка рассмотрел иск потребителя к маркетплейсу: интернет-магазин отказал липчанке в отмене заказа спустя всего 13 минут после того, как он был оформлен.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе прошлого года несовершеннолетний ребенок липчанки без ее ведома оформил заказ на 140 товаров стоимостью 160 тысяч рублей. В течение первых 15 минут женщина предприняла все возможные действия для того, чтобы связаться с интернет-магазином и отменить ошибочно оформленный заказ до его передачи в службу доставки. Но представители маркетплейса ответили клиенту отказом, сославшись на то, что отказ от товаров возможен лишь в пункте выдачи.После истечения срока хранения заказов с карты женщины было списано 14 тысяч рублей в качестве платы за доставку товаров, от получения которых покупатель отказался. И всего 100 рублей маркетплейс вернул клиенту, так как один из 140 товаров был доставлен с опозданием.«Суд пришел к выводу, что ответчиком намеренно ограничены возможности потребителей отменить заказ, что повлекло нарушение его права на отказ от товара до того, как интернет-магазин приступит к его фактическому исполнению. Исковые требования истца о взыскании с ответчика 13 тысяч 900 рублей, процентов за пользование чужими деньгами в размере 301 рубль, компенсации морального вреда в размере 4 тысяч рублей, штрафа в 5 тысяч рублей, а также расходов по оплате услуг представителя в сумме 7 тысяч рублей удовлетворены в полном объеме. Суд постановил не приводить в исполнение решение о взыскании 13 900 рублей, поскольку маркетплейс во время рассмотрения дела в суде добровольно вернул средства покупателю», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.