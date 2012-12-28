Наташа Королёва и Ирина Дубцова из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» перенесли концерты в Липецке
Сыновья погибшего виновника взрыва бытового газа в посёлке Солидарность выплатят пострадавшим почти 2,8 млн рублей
Сегодня в Липецке: правила перевозки животных в такси, лайфхак – как выбить себе повышение зарплаты
За кражу телефона из кармана липчанина воронежец получил 1 год 8 месяцев лишения свободы
Ребёнок заказал 140 товаров на 160 тысяч рублей: липчанка отсудила у маркетплейса 13 900 рублей за доставку
Общество
373
35 минут назад
1
Ребёнок заказал 140 товаров на 160 тысяч рублей: липчанка отсудила у маркетплейса 13 900 рублей за доставку
Женщина попыталась отменить ошибочный заказ спустя всего 13 минут после того, как он был оформлен. Но интернет-магазин отказал.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе прошлого года несовершеннолетний ребенок липчанки без ее ведома оформил заказ на 140 товаров стоимостью 160 тысяч рублей. В течение первых 15 минут женщина предприняла все возможные действия для того, чтобы связаться с интернет-магазином и отменить ошибочно оформленный заказ до его передачи в службу доставки. Но представители маркетплейса ответили клиенту отказом, сославшись на то, что отказ от товаров возможен лишь в пункте выдачи.
После истечения срока хранения заказов с карты женщины было списано 14 тысяч рублей в качестве платы за доставку товаров, от получения которых покупатель отказался. И всего 100 рублей маркетплейс вернул клиенту, так как один из 140 товаров был доставлен с опозданием.
«Суд пришел к выводу, что ответчиком намеренно ограничены возможности потребителей отменить заказ, что повлекло нарушение его права на отказ от товара до того, как интернет-магазин приступит к его фактическому исполнению. Исковые требования истца о взыскании с ответчика 13 тысяч 900 рублей, процентов за пользование чужими деньгами в размере 301 рубль, компенсации морального вреда в размере 4 тысяч рублей, штрафа в 5 тысяч рублей, а также расходов по оплате услуг представителя в сумме 7 тысяч рублей удовлетворены в полном объеме. Суд постановил не приводить в исполнение решение о взыскании 13 900 рублей, поскольку маркетплейс во время рассмотрения дела в суде добровольно вернул средства покупателю», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
0
0
0
1
3
Комментарии (1)