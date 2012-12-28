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Общество
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42 минуты назад
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По дороге к храму на Соколе нашлось кладбище фанфуриков
Кто мог оприходовать столько спирта — загадка.
Кто мог выпить столько фанфуриков «до последней капли», к чему призывает этикетка, — загадка. Если это сделал один человек, то он, наверное, уже умер и похоронен тут же, на Сокольском кладбище. В любом случае тот, кто опорожнил весь этот запас спирта, достоин Книги рекордов Гиннесса.
Кстати, комментаторы паблика уже предложили организовать уборку территории. К слову, жильцы этого района Сокола часто самоорганизовываются для субботников.
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