По дороге к храму на Соколе нашлось кладбище фанфуриков

Кто мог оприходовать столько спирта — загадка.

Целое кладбище пузырьков из-под медицинского спирта и косметического лосьона обнаружилось после схода снега по дороге к храму на улице Кочеткова на Соколе. Об этом сообщает паблик «Типичный Сокол (райончик Липецка)». Рядом с дорогой комплекс магазинов, в том числе аптека.Кто мог выпить столько фанфуриков «до последней капли», к чему призывает этикетка, — загадка. Если это сделал один человек, то он, наверное, уже умер и похоронен тут же, на Сокольском кладбище. В любом случае тот, кто опорожнил весь этот запас спирта, достоин Книги рекордов Гиннесса.Кстати, комментаторы паблика уже предложили организовать уборку территории. К слову, жильцы этого района Сокола часто самоорганизовываются для субботников.