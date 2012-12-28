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338
сегодня, 18:00
2

Режим повышенной готовности введён в Липецкой области в связи с весенним половодьем

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности. Меры приняты в связи с предполагаемым подъёмом воды в реках. Об этом сообщает правительство региона.

По данным регионального управления МЧС России, сейчас в регионе подтоплены 13 участков автодорог, один низководный мост и одна понтонная переправа. Для проезда предлагаются альтернативные маршруты. 

«Ведётся постоянный мониторинг ситуации. На участках, где возможно подтопление, устанавливаются временные гидропосты», — сообщили в правительстве.

Фото пресс-службы правительства Липецкой области
паводок
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Шаолинь
сегодня, 18:18
Вода успокаивает.....
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Фокс
сегодня, 18:07
На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн, и вдаль глядел, пред ним широко река неслась
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Говорит Липецк
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