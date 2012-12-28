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Общество
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сегодня, 18:00
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Режим повышенной готовности введён в Липецкой области в связи с весенним половодьем
По данным регионального управления МЧС России, сейчас в регионе подтоплены 13 участков автодорог, один низководный мост и одна понтонная переправа. Для проезда предлагаются альтернативные маршруты.
«Ведётся постоянный мониторинг ситуации. На участках, где возможно подтопление, устанавливаются временные гидропосты», — сообщили в правительстве.
Фото пресс-службы правительства Липецкой области
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