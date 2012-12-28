Режим повышенной готовности введён в Липецкой области в связи с весенним половодьем

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности. Меры приняты в связи с предполагаемым подъёмом воды в реках. Об этом сообщает правительство региона.По данным регионального управления МЧС России, сейчас в регионе подтоплены 13 участков автодорог, один низководный мост и одна понтонная переправа. Для проезда предлагаются альтернативные маршруты.«Ведётся постоянный мониторинг ситуации. На участках, где возможно подтопление, устанавливаются временные гидропосты», — сообщили в правительстве.