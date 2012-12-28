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Общество
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27 минут назад
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«Мы рекреационную зону превратили в помойку!»
Оказывается, убрать склоны Каменного лога от мусора и сухостоя мешает его статус особо охраняемой природной территории.
Липчане обратили внимание как на общее плачевное состояние Каменного лога, так и его части — от дома №31 по улице Вермишева до насосной станции в районе парка Победы, о чем шла речь в коллективной жалобе жителей 10 микрорайона. Вот часть этого обращения:
«Территория находится в ужасающем состоянии: поваленные сухие деревья, огромное количество мусора, неубранная листва и трава. Все это представляет пожарную опасностью От реки Липовки идет ужасный запах, она захламлена сухими деревьями и другим мусором… На наши запросы администрация отвечает, что это федеральная земля, хотя по дну лога проходят городские инженерные сети и перекачивающая насосная станция. Мы, жители этой территории, никак не можем понять, почему склоны оврага являются муниципальной территорией, а его дно — федеральной… Вместо того, чтобы радовать горожан и быть местом активного отдыха, это красивейшее место отравляет окружающую среду».
Тогда же общественник Виктор Матовников «Христом, небом и всей святостью» попросил депутатов и чиновников не откладывать решение проблемы в долгий ящик. Деньги для приведения лога в порядок пенсионер предложил изыскать за счет штрафов с ресурсных организаций и хозяйствующих субъектов, которые загрязняют урочище: сливают в него нечистоты, выбрасывают мусор. А Геннадий Хрюкин сообщил, что при небольшой финансовой поддержке члены федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма готовы самостоятельно убрать мусор и вырубить сухостой на тех участках лога, которые недоступны для вырубки с земли или автовышек. Он рассказал о существующих технологиях укрепления склонов, о необходимости засеять травой Каменный лог поверху. «Сделаем как это было в начале 70-х годов. Скалы нужно откопать. Мы готовы работать физически».
Однако со времени той встречи мало что изменилось. Разве что при подготовке к паводку в феврале-марте привлеченная мэрией компания «Промстройсервис» вырубила сухостой и поросль вдоль русла Липовки в Каменном логу между парком Победы, канализационно-насосной станцией и домами № 16а и № 16б по улице Вермишева и начала, но пока не закончила очищать железобетонный лоток водоотводной канавы — по словам вице-мэра Николая Дергунова, подрядчика попросили направить все силы на расчистку русла и устья ручья Студеного, впадающего в реку Воронеж на улице 20-го Партсъезда.
— Прошу вас лично убедиться, как обстоят дела с Каменным логом в 10-м микрорайоне, — обратился в GOROD48 Виктор Матовников.
Виктор Матовников и Римма Старшинова, еще одна неравнодушная жительница улицы Вермишева, провели корреспондента по краю лога вдоль нависающих над ним жилых домов.
Очевидно, что «Зеленхоз» спилил какое-то количество аварийных деревьев, но этого явно мало. Так, прямо на детской площадке, у каруселек, почему-то оставили мертвый пирамидальный тополь. Римма Старшинова считает, что дерево может в любой момент упасть на мам с детьми:
— Я три года обращалась с жалобами на два сухих дерева, которые стояли у моего дома. А в октябре прошлого года они упали под порывом ветра. Помните тот жуткий случай, когда сухим тополем привалило школьницу? Так вот, это было одно из тех деревьев! Девочка, кстати, серьезно занималась танцами, но тот несчастный случай поставил крест на ее планах. А потом, представьте, через два месяца после этого происшествия мне позвонили и сказали, что моя заявка выполнена!
У дома №22 к тополю прибит гвоздями указатель, на котором написано, что дом был участником конкурса «Лучший липецкий дворик-2011». Сейчас нет.
— Перед домом стоят четыре огромных сухих дерева и за домом — еще два! — кричит с балкона своей квартиры Антонина Алексеевна.
Женщина утверждает, что ни городские коммунальные службы, ни управляющая компания ничего не делают для наведения порядка у дома и на склоне Каменного лога. Весна только началась и на глаз не понять, какие деревья мертвы, а какие еще просто не выбросили листья, но здесь полно уже упавших тополей и кленов. Виктор Матовников уверяет, что обилие сухостоя может в любой момент привести к грандиозному пожару. Лог здесь абсолютно не ухожен. Но кто же бросает сюда мусор? Кто выбрасывает бутылки, старую мебель и бытовую технику? Не сами ли жители 10-го микрорайона?
Еще одна боль общественников — канава, идущая по логу вдоль домов, по которой текут канализационные стоки прямо в Липовку. По словам Риммы Старшиновой, которые подтверждают другие жители микрорайона, из-за этого вода в Липовке никогда не бывает чистой. Всякий раз она — разного цвета. От нее идет удушливая вонь. В реке валяются шины и бытовой мусор. И тут же в логу рядом с руслом Липовки в разлившемся пруду плавают дикие утки, уже вернувшиеся домой из своих странствий!
— Есть такая страна, ОАЭ. В ней живут работящие люди, которые сделали из пустыни оазис. А мы рекреационную зону превратили в помойку! — комментирует такое неприглядное соседство Виктор Матовников.
Когда же до проблем Каменного лога у городской администрации дойдут руки?
— Дойдут. Не все сразу, — говорит председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев.
По словам Павла Звонарева, он находится на постоянной связи с Виктором Матовниковым. Павел Звонарев говорит, что общественник уже поблагодарил департамент за проведение противопаводковых мероприятий в логу, за начало сноса сухостоя.
— Но мы сразу сказали Виктору, что не сможем сразу убрать все сухие деревья. Например, в логу работать мы не можем — его склоны достаточно крутые для работы техники, а там нужно сносить аварийные деревья сотнями. Мы ему объяснили, что для нас сейчас приоритет — снос и опиловка деревьев на улицах и в микрорайонах, что это первоочередное дело.
давно пора отремонтировать опасную на каждом шагу лестницу, по которой жители 10-го микрорайона ходят через лог в парк Победы
Но почему бы не воспользоваться предлагаемой помощью со стороны региональной федерацией альпинизма? Оказалось, что против выступили экологи. Убрать склоны Каменного лога от сухостоя мешает его статус особо охраняемой природной территории. Речь идет о выходах скал Девонского периода между улицами Терещковой и Городищем — к ним нужно относится бережно. Но ведь район 10-го микрорайона находится выше улицы Терещковой!
— То, что можно, городская администрация уберет: выброшенные в лог покрышки, мебель, мусор. У управления главного смотрителя есть средства и оборудование на проведение мероприятий по поиску несанкционированных подключений сбросу нечистот в ливневки и в Каменный лог. В апреле начнем искать незаконные врезки и те организации, которые загрязняют лог, — добавил Павел Звонарев.
… Длина Каменного лога — восемь километров. Он рассекает город надвое. В 1993 году лог объявили памятником природы регионального значения. В его верховьях в районе 19 микрорайона находится особо охраняемая природная территория урочище «Сосновый лес», а низовьях расположена еще одна охраняемая территория. Площадь лога — более ста гектаров. Средняя ширина — 160 метров, глубина — 25-30 метров.
— Это красивейшее место, которое еще в 70-е годы прошлого века модно было назвать маленькой Швейцарией. Я помню, что когда был школьником, в логу еще не было деревьев, а по его дну текла река. Сейчас это — свалка мусора в центре Липецка. Но даже сейчас на этих скалах мы проводим чемпионаты области по скалолазанию и альпинизму. Если тут навести порядок, то Каменный лог не уступит Воргольским скалам, которыми все восхищаются. А ведь Воргольские скалы по своей протяженности вдвое меньше скальных выступов Каменного лога, — сказал депутатам и чиновникам на встрече в горсовете руководитель областной федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Геннадий Хрюкин.
Первые попытки расчистить Каменный лог предпринималась мэром Михаилом Гулевским: между 15-м микрорайоном и улицей Звездной появился спортивный городок. При следующем мэре Сергее Иванове власти попытались реализовать грандиозный проект благоустройства урочища, который закончился громким фиаско — после него в районе моста через Каменный лог осталось железобетонное корыто, которое должно было стать новым руслом едва живой Липовки. В 2019 году мэрия расчистила верховья Каменного лога в районе микрорайона «Елецкий», разработала проект экологической реабилитации Комсомольского пруда. Но средств городского бюджета на реабилитацию лога мало. У вице-мэра Липецка Светланы Сурмий есть желание привлечь к этому проекту федеральные средства, в частности госкорпорации «Дом.РФ», где еще в прошлом году начали разрабатывает соответствующий мастер-план, в центре которого — расчистка русла Липовки, которая еще в середине ХХ века была достаточно полноводной рекой.
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